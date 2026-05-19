落選港姐晒剃光頭抗病照　親揭私家醫院天價醫藥費：一針標靶20萬

現年62歲的「最美公關」周美鳳（Lelia），於1986年參選港姐，雖然不獲名次但順利入行，曾參演《神探朱古力》、《小男人周記》等電影。90年代初她選擇息影並轉戰商界，創立公關公司成為著名經理人。早前周美鳳在社交平台自揭曾於2020年經歷大病，一度因求助自然療法而延誤就醫，甚至在手術前向老公交代身後事。日前，她上載影片進一步透露抗病細節，更首度公開自己當年剃光頭的抗病美照。

周美鳳自揭曾於2020年經歷大病，一度因求助自然療法而延誤就醫。（小紅書@周美鳳）

周美鳳未有透露得咩大病，但雙手兩度放在右胸側位置。（小紅書@周美鳳）

周美鳳未有透露得咩大病，但雙手兩度放在右胸側位置。（小紅書@周美鳳）

化療致嚴重脫髮 樂觀面對光頭造型

周美鳳在影片中雖然未有明言患上何種大病，但說話時雙手曾兩度放在右胸側位置。《香港01》直問是否患上初期乳癌？周美鳳未有否，僅以短訊回覆表示：「多謝關心！已經幾年前的事，唔需要提係乜嘢病。」

影片中她坦言，這場生死邊緣的經歷讓她對人生有了全新體會：「2020年我大病過一場，真係要走過鬼門關先明白人生嘅真正意義，唔係淨係要金錢，又唔係淨係要名氣。呢個故事我從來都冇同人講過，希望講出嚟可以令到大家對人生有新嘅啟發。」

她回憶當年檢查發現腫瘤後，即使是初期亦屬嚴重，必須接受化療。面對化療帶來的嚴重脫髮，她選擇了勇敢面對：「第一日我就要去洗頭，睇住啲頭髮一直甩，嘩！然後有個朋友打俾我，叫我快啲去將啲頭髮全部剃晒先，唔好等佢自己掉落嚟。我就搵咗個做剪頭髮嘅女朋友嚟屋企幫我剃。剃完發現我個頭好圓，嘩，個頭咁靚嘅！你要自己安慰自己㗎啦。」照片中的她雖然剃光了頭髮，但依然明豔照人，展現出堅強樂觀的一面。

頭髮不停甩，最後決定剃光頭。（小紅書@周美鳳）

周美鳳話估唔到自己個頭咁圓咁靚。（小紅書@周美鳳）

周美鳳話估唔到自己個頭咁圓咁靚。（小紅書@周美鳳）

揭私家醫院天價藥費 轉往診所打針慳錢

在整個治療過程中，周美鳳表示最辛苦的是打針及抽血：「每次吊針前後都要抽血，我最怕就係拮唔到要再拮，好痛架！因為我啲血管好幼好難打。」她更爆笑分享與老醫生的互動：「有次我問佢『醫生昨天睡得好唔好？』佢話『馬馬虎虎』，我話『哎呀，你隻手去一拮唔到，跟住再拮拮到啦。』我就同佢講『唔知係咪前世欠咗你，我第二世做醫生亦都要拮返你。』」

周美鳳透露合共打了80次，吊針後再要打標靶針，除了身體受苦，高昂的醫藥費亦令她大吃一驚。周美鳳透露最初在某著名私家醫院留院打標靶針，收到帳單時連老公都嚇了一跳：「瞓咗一晚你知唔知張單埋單幾多？我老公都嚇親，以為多咗個零，200,000一針！我從來冇諗過一支針可以200,000藥費，幾貴呀黐線！好彩我有保險啫，如果冇保險就大件事啦。」為了節省開支，她其後由醫院頭等房轉到醫生的診所打針：「去診所打針7萬幾，打10支針就700,000。」

周美鳳透露自己靜脈血管好細，經常都要拮兩次。（小紅書@周美鳳）

前前後後拮咗80次。（小紅書@周美鳳）

香港最貴醫院住頭等房，一支針唔係2萬。（小紅書@周美鳳）

嘩，原來係20萬打一支標靶針。（小紅書@周美鳳）

曾同老公交代身後事。（小紅書@周美鳳）

老公克服恐懼親手打針 火手術前盡交底蘊

在漫長的抗病路上，周美鳳非常感激老公的無限量支持。由於化療會令白血球降低，醫生建議她在家自行注射白血球針落肚皮，向來怕打針的老公竟主動承擔起這個重任。周美鳳感動地說：「佢係好驚打針嘅，剝牙都驚，但佢堅持每一次都係由佢幫我打。冬天手凍，佢洗完手暖返就撳住我個肚打。」

談及最難捱的手術難關，周美鳳憶述當時因上一位病人出現嚴重問題，令她的手術亦延誤了兩個多小時，眼見護士們神情緊張，令她心生恐懼，於是決定向老公交代身後事：「我就同我老公講，如果我真係死咗點辦呀？我同佢講我嘅銀行咭喺邊度、有啲咩喺銀行、有幾多錢、珠寶放喺邊度，全部都寫出嚟。」她隨後更幽默地補充：「寫完之後大鑊啦，佢冇寫俾我，而家（我無死）就蝕底咗啦，依家家用俾少咗嘞。」足見她早已走出陰霾，能以輕鬆的態度笑談生死。

周美鳳。（資料圖片/梁碧玲攝）

周美鳳參選港姐時的片段。（節目截圖）

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