Twins成軍25年明言好想開Side track演唱會　屬意選址5000人細場

今日（5月18日）是Twins成軍25周年的大日子，蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）前一日早預告今日會開live，兩位亦在直播中讀出網民問題，而歌迷最關心的焦點就是講了很多年的Side track演唱會，Twins表示好想好想，但就不想在大場地搞，屬意5000人左右的場地舉行，更問：「紅館會唔會太大呀？」、「Side track唔係唱大路歌，可能冇咁多人想睇。」

今日（5月18日）是Twins成軍25周年的大日子！

Twins今日直播與歌迷傾偈。（IG@q_gill、choisaaaa）

喊話好想開Side track演唱會：開唔開唔係我哋決定

直播中率先有Fans關心Twins會不會開25周年演唱會，早前參與完《25+英皇群星演唱會》的阿嬌說：「冇喎，啱啱我哋咪開咗25周年演唱會囉，你冇睇咩？」當fans追問會否舉行Side track演唱會，阿Sa即說：「好想呀！真係好想呀！」阿嬌續說：「我喺馬天佑條片話十劃都未有一撇，跟住啲人話『下？十劃都未有一撇？講咗十年喇喎。」阿Sa笑言：「唔係，有一撇呀，咪就係我哋想囉。」指不知今年能否成事，有fans叫她們別再開空頭支票，阿Sa就表示：「唔關我哋事，我哋想，開唔開都唔係我哋決定㗎嘛。」

直播中率先有Fans關心Twins會不會開25周年演唱會，早前參與完《25+英皇群星演唱會》的阿嬌說：「冇喎，啱啱我哋咪開咗25周年演唱會囉，你冇睇咩？」（IG@twinshk）

當fans追問會否舉行Side track演唱會，阿Sa即說：「好想呀！真係好想呀！」阿嬌續說：「我喺馬天佑條片話十劃都未有一撇，跟住啲人話『下？十劃都未有一撇？講咗十年喇喎。」阿Sa：「唔係，有一撇呀，咪就係我哋想囉。」（IG@q_gill、choisaaaa）

不懂分辨何謂Side track 歌迷即留言點歌

Twins之後討論其實不知哪首歌算side track，阿Sa說：「我淨係知《下一站天后》唔係side track 囉，《明愛暗戀補習社》唔係side track囉。（阿嬌：係咪演唱會唱過都唔算side track㗎喇？）應該係冇乜人識嗰啲。（阿嬌：咁冇乜人識嘅時候，唱嚟做乜呢？）因為佢哋識吖嘛。（阿嬌：但係我唔識，唔記得晒。）」不過歌迷就立即在留言區點歌，例如：《綁架》、《咖啡迷》、《香港紐約》、《哥哥》、《飛線》，而阿嬌就自爆很想唱她跟關智斌（Kenny）的《良心發現》，問大家如果再跟Kenny組「新Twins」OK與否，有fans就表明不想他們再唱《死性不改》，阿嬌就回應：「你唔知《死性不改》嘅威力，同埋你唔知我哋搶過嚟。」

Twins不知道如何定義「side track」（IG@q_gill、choisaaaa）

寧捨大場選5千人細場 阿Sa：唔係唱大路歌可能無咁多人想睇

及後Twins在思考有什麼適合場地，明言不想在大場搞，因為當有fans提到紅館時，阿Sa：「紅館做side track會唔會太大呀？」、阿嬌：「紅館做side track 你個expectation就會提升，跟住又要排舞，又一堆衫，壓力又大。」阿Sa希望在簡單小型的場地開side track演唱會，形式像今年初的《TWINS 25週年1314新春限定粉絲見面會》，之後講到伊館、會展、麥花臣、啟德體藝會等場地，阿Sa表示：「始終side track唔係唱大路歌，可能無咁多人想睇……有無啲譬如5000人以內嘅場呢？」雖然暫未有定案，不過當有人睇到亞博時，阿Sa也講出不少fans的心聲：「好遠呀！」

及後Twins在思考有什麼適合場地，明言不想在大場搞，因為當有fans提到紅館時，阿Sa：「紅館做side track會唔會太大呀？」她希望在5千人左右的細場舉行。（IG@q_gill、choisaaaa）