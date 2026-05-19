元祖𡃁模「動漫Maggie」李曼筠去咗邊？　親回有至愛「另一半」！

早年曾掀起過一陣「𡃁模」熱潮，想當年娛樂圈中崩出跳出眾多美少女，例如Angelababy、周秀娜、「ViuTV一姐」陳俞希、何佩瑜等等這些仍在演藝圈中打拼的藝人，都被歸類於在「𡃁模」熱潮中出道。不過有人站穩陣腳，自然有人被時代洪流「沖」走，或選擇默默地「游」到另一條賽道。



「動漫Maggie」其實比「𡃁模」早出現一年。（司徒夾帶Facebook圖片）

元祖級𡃁模誕生

講到「𡃁模」一詞，被稱「動漫Maggie」的李曼筠經常被指是「元祖」，但嚴格來說，「𡃁模」一詞出於2007年，而李曼筠於2006年正式出道，所以「動漫Maggie」是一位比「𡃁模更元祖級的𡃁模」。她在2005年開始擔任主持，2006年於香港動漫節以超性感打扮擔當電腦遊戲《馬場風雲》模特兒即成為焦點，其後簽約娛樂公司正式出道。2007年至2022年間參演過14套電影，18個節目主持，4本散文集，若干寫真拍攝，代表作不多但講起「𡃁模」的話又總會出現她的名字。

37歲元祖𡃁模「動漫Maggie」潛水多年 激罕曬性感添女人味

網上一搵，原來仲有人放「動漫Maggie」的書在拍賣網。（網上圖片）

「動漫maggie」李曼筠亦推出過靈探書《靈探幽遊》。（受訪者提供）

親解IG轉私人帳號真相

翻查報道，近年她已幾近絕跡於娛樂圈，Instagram帳號亦已更改成「0sml0」。《香港01》記者透過IG DM詢問，她回覆指：「都係最近post咗個story話啲冇頭像嘅IG Acc add我唔想Accept，跟住啲人先至知道原來我轉咗做private，好多都係follow咗好耐，所以都唔知。我唔係唔想咁多人見到，係幾年前有一排好多鬼Account add我，覺得怪怪地咪private咗佢。」原來並不是想「淡出」，而是不想被無謂人打攪，好彩！

2017年「動漫maggie」李曼筠曾出席公開活動。（資料圖片）

轉戰商界做網店老闆

眨吓眼，當年還是18，22的「動漫Maggie」已成知性女性，已步入37歲。李曼筠向《香港01》表示，現時有自己的女裝和鑽石網店生意。打理生意是否代表淡出娛樂圈？她回答：「我又冇諗算唔算淡出，我都係如常咁樣生活，做自己做嘅嘢，演藝機會嚟到嘅時候，適合嘅話，我又想接受嘅話，咁咪做。鍾意嘅，接受嘅，從來都鍾意，從來都接受。唔抗拒任何新嘅可能。每個人喺自己人生都有好多唔同嘅身份，唔會限死喺一個圈子或一個行業或一個身份當中嘅。」她自知這種性格可能令她的星途更難發展，但似乎未有意去更改。她也坦言，一直都在物色適合的經理人幫手。

踏入37歲，「動漫maggie」李曼筠仲要靚咗！（受訪者提供）

享受貓奴單身生活 4隻貓先係「另一半」

感情狀況如何？她回答現時有「另一半」，家中的4隻貓貓，但未有男朋友或老公。「我諗係因為我好少出街，就算出去，見來見去都係來來去去那些人，其實都冇乜機會認識到其他男士。咁我諗第一步係認識咗先，我連認識嘅機會都冇畀過任何人，咁又點樣會有機會再溝通了解，再去開始一段感情呢？現代都市人通病。」

踏入37歲，「動漫maggie」李曼筠仲要靚咗！（受訪者提供）

獨立但係想有人照顧

記者問：「唔想搵個人？病咗都有人照顧。」她回答：「重病嘅時候真係瞓醒時會有一刻想有個人可以煮嘢俾我食㗎，不過呢個念頭真係一刻就冇咗，好似乜嘢都可以自己搞掂，就算你講嘅病嘅時候，其實打開個櫥櫃雪櫃想快手煮啲乜嘢都得，就算真係唔想煮，我都仲可以叫外賣。」她表示，搵唔到另一半，可能源於自己獨立又享受人生的性格和生活方式。」

盤點15位𡃁模去向 「動漫Maggie」淡出娛圈陳嘉寶三年抱兩

李曼筠表示做自己最緊要，唔好局限喺藝人身分上。（受訪者提供）

李曼筠表示做自己最緊要，唔好局限喺藝人身分上。（受訪者提供）

「動漫maggie」李曼筠仲係keep得好好。（受訪者提供）

「動漫maggie」李曼筠屋企4隻貓：加菲、囡囡、悠悠、豆豆。（受訪者提供）

「動漫maggie」李曼筠屋企4隻貓：加菲、囡囡、悠悠、豆豆。（受訪者提供）

「動漫maggie」李曼筠屋企4隻貓：加菲、囡囡、悠悠、豆豆。（受訪者提供）

「動漫maggie」李曼筠表示，每日生活就係運動，廚房，睇書睇戲，上網課，工作嘅嘢，寫文章，陪貓，間中影吓相 。（受訪者提供）

呢隻叫豆豆。（受訪者提供）

"好想知邊個改「動漫Maggie」呢個名，好感謝佢成就咗我！"

如果大家還是以『動漫Maggie』稱呼，或者忘記李曼筠這個名字，會否讓她感到不滿？她表示「動漫Maggie」象徵了大家，包括粉絲、網民、傳媒對她的愛。「冇乜所謂，記得我真名我當然感動，淨係記得動漫Maggie我都會好開心！講真冇呢個名都未必有咁多人記得我，然後有機會簽電影公司，有咁多工作機會。我好多年前都公開講過好想知到底係邊個改呢個名，好感謝佢成就咗我！到依家我都好proud of自己當年係由動漫、網民、傳媒推起來的！」

抹不走的青春印記

她續說：「雖然後來經理人公司話唔想我繼續用呢個名，我係唔開心咗一排，但係無論繼唔繼續用呢個名都好，我依然咁鍾意「動漫Maggie」。就好似有網民在我page留言『動漫Maggie 係我青春嘅一部份』，我回覆佢『抹唔走㗎喇』。『動漫Maggie』都係我青春嘅一部份，抹唔走亦都唔會抹走，好珍貴！」