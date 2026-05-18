梁小龍身前四出登台體力透支 好友白彪爆：做完騷忽然伏喺張枱

武打巨星梁小龍今年1月14日離世，享年75歲。死訊傳出後震驚演藝圈。隨後有傳聞指，梁小龍離世多時卻久久未見安葬，引起外界諸多揣測，事後遺孀宋驤發聲明駁「久置不葬」謠言。今日（18/5）其生前多年好友白彪出席米雪演會宣布加場活動時，接受《香港01》訪問時首度開腔回應傳聞，更意外揭露梁小龍生前鮮為人知的家庭狀況。

白彪今日出席活動。（陳順禎攝）

回應安葬傳聞 爆料夫妻關係欠佳

對於外界流傳梁小龍「久置不葬」的傳言，白彪表示：「當日我都有送佢，其實佢已經係火化咗，可能嗰骨灰擺咗喺度，冇人去安置一個位俾佢去葬，就係咁樣嘅情形，我諗係啲。（佢太太唔理？）兩公婆嘅事呢，已經係呢10年8年，大家嘅關係已經唔係咁好，好多時都係為咗佢身家嘅事，就係為咗呢啲事，可能有啲不歡而散。」

梁小龍「久置不葬」的傳言，出現在今年三月出現，當時梁小龍的遺孀宋驤開腔反擊：「久治不葬純屬造謠誣陷。」並稱已經蒐集證據追究法律責任，聲明表示梁小龍於2026年1月14日離世，而在1月26日深圳龍崗殯儀館低調舉行葬禮。

白彪大爆梁小龍與太太關係惡劣。（陳順禎攝）

未正式離婚 但關係惡劣

被問到梁小龍婚姻狀況？白彪表示：「未離婚，但我知道佢哋關係唔好。所以呢幾年呢佢就上咗去大陸，咁就好少落嚟香港，而佢太太本身係內地人，但係落咗嚟好多年。」

性格硬頸成導火線 與太太相處現裂痕

白彪又指與梁小龍由細識到大，彼此感情深厚，大爆梁小龍個性硬頸：「佢嘅性格都好好倔強，佢講嘅嘢如果你同佢唱反調，佢就會唔 like你嘅，咁所以佢太太可能一路同佢相處，就因為呢樣嘢唔係咁好。佢講嘅嘢我講一，你就唔能夠講二。」

白彪爆好友梁小龍生前一個月走十場商演。（陳順禎攝影）

提到梁小龍生前健康狀況，白彪表示：「不嬲有糖尿病，嗰陣時已經係瘦得好緊要。當時我都有勸佢有糖尿病你唔好飲咁多可樂啦，你知佢嘅性格好硬，佢話該死唔該病，有乜所謂，人生我中意食乜嘢飲乜嘢都冇乜所謂啦。變咗有時我哋勸佢講一次兩次就好，如果第三次呢，你講得多就唔係咁好。同埋佢最弊嘅問題，就係佢呢一年佢真係四圍咁走，上次見佢，去完山東，再返洗，然後又去蒙古。我都有同佢講大佬，啲錢而家都有得搵，唔好咁搏命啦 。」

一個月走十場 頻繁奔波體力透支

白彪續指：「佢太過性急，一個月走10場。有一次我見到佢做完 show之後，佢就忽然間伏喺張枱度好攰，同埋唞氣唔係咁好，我又同佢講大佬唔好咁搏啦。」對於梁小龍死因，白彪認為對方因過度操勞致死。