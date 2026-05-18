譚永浩效力無綫13年宣布離巢　直認不捨：掙扎咗兩個幾月

譚永浩早前以蒙面身分「鹿七伯」參加《中年好聲音4》，不過無緣晉級，但月前他亦一圓多年來心願，推出歌曲《光》。昨日（17日）他就在社交平台宣布離開效力了13年的TVB，透露這個決定已掙扎兩個多月，縱然不捨，但要成長、獨立也是時候自己向外闖。

譚永浩早前以蒙面身分「鹿七伯」參加《中年好聲音4》，不過無緣晉級。（IG@jarrydtam）

不過身為新秀冠軍，他早前亦一圓多年來心願，推出歌曲《光》。（IG@jarrydtam）

不捨回憶13年工作 從被斬死士兵到有得唱劇集歌

他在帖文中說：「各位同事，我走喇。呢個決定，我掙扎咗兩個幾月。真係好唔捨得。不過要成長，就要學會獨立，係時候要撇一撇，出去闖。感恩喺大環境轉變之前嘅嗰十年，能夠加入TVB。從《獎門人》嘅「獎品先生」，到節目常規主持；從一出場就被斬死嘅士兵，到劇集主要角色；仲有機會企喺大騷上唱歌跳舞，甚至唱劇集插曲。多謝呢度帶俾我嘅一切，每一步，都係我嘅足印。」

他透露離巢決定掙扎了兩個多月，非常不捨！（IG@jarrydtam）

他說是時候要往外闖，又指：「感恩喺大環境轉變之前嘅嗰十年，能夠加入TVB。」（IG@jarrydtam）

會留住TVB學的技能往外闖：屋企永遠係屋企

他表示會帶住從TVB學識的技能、心態、經驗，出海尋找自己的光，又謂：「媽媽永遠都係媽媽，屋企永遠都係屋企。」他特別點名感激鄭丹瑞、樂易玲、曾勵珍、余詠珊、何哲圖、還有劇組、節目組及多個幕後單位，表示：「多謝你哋令譚永浩能夠喺唔同嘅地方吸收經驗，我真係好感受到大家對製作嘅用心，同埋嗰份難得嘅人情味。眨吓眼，13年。我會記住每一張臉。我哋江湖再見。」

譚永浩：「從《獎門人》嘅「獎品先生」，到節目常規主持；從一出場就被斬死嘅士兵，到劇集主要角色；仲有機會企喺大騷上唱歌跳舞，甚至唱劇集插曲。多謝呢度帶俾我嘅一切，每一步，都係我嘅足印。」（IG@jarrydtam）

他表示會帶住從TVB學識的技能、心態、經驗，出海尋找自己的光，又謂：「媽媽永遠都係媽媽，屋企永遠都係屋企。」（IG@jarrydtam）

轉親生仔前諗足一年 疫情冇工開曾轉職送貨

譚永浩2004年獲星探發掘參演青春偶像劇《赤沙印記@四葉草.2》，2010年參加《英皇新秀歌唱大賽》獲得「金咪大獎」和「最受歡迎網上人氣獎」；至2012年，他入讀無綫電視第二十六期藝員訓練班，翌年正式簽約，效力至今。他較為人熟知的包括主持J2節目《安樂蝸》、《救妻同學會》徐嘉偉（PatPat）等，2019年正式轉做「親生仔」，他當時曾表示自己諗足一年先簽約。後來疫情時，他由於工作不多，曾設立網上買餸平台幫手送貨。2025年再以蒙面「鹿七伯」身份參加《中年好聲音4》，在70強賽段淘汰，亦有演出《臥底嬌娃》，今宣布離巢。此外，他與杜小喬因音樂劇《我們的青春日誌》戲假情真，2019年開始拍拖至今。

譚永浩2004年獲星探發掘參演青春偶像劇《赤沙印記@四葉草.2》。

譚永浩在《救妻同學會》飾演花弗男PatPat。（劇照）

疫情時，他由於工作不多，曾設立網上買餸平台幫手送貨。（IG@jarrydtam）

早前的《臥底嬌娃》譚永浩有份演出。（IG@jarrydtam）