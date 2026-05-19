港姐季軍家道中落用60蚊平價袋　晒踎地單腳換鞋神技獲讚：好功夫

在無綫（TVB）處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「Minnie」的邵初（Kristy），近期與KC（歐瑞偉飾）組成CP深受觀眾歡迎。早前龍虎武師出身的64歲歐瑞偉為劇集輕鬆跳落高牆，身手敏捷令人大開眼界；想不到身為拍檔的邵初亦不遑多讓，近日她拍片展示一項高難度「神技」，可以全程不着地由高踭鞋換上波鞋，平衡力驚人！

邵初在2021年參選港姐奪得季軍後入行。（IG@kristyshaw.c）

度假look。（IG@kristyshaw.c）

歐瑞偉跳高牆之前做足安全措施。（小紅書@歐瑞偉KC）

單腳踎低極速換鞋 網民笑指好無聊

日前邵初在社交平台分享了一段在化妝間拍攝的短片。影片中，她原本穿著一對目測約3吋高的黑色高踭鞋，隨後她挑戰「單腳換鞋」。只見她全程以單腳支撐踎在地上，即使要先著襪再換上波鞋，另一隻腳竟然完全沒有掂地，穩如泰身完全沒有「震騰騰」，平衡力極佳。她在影片中得戚地表示：「我想拍我自己可以單腳換鞋，嗱，現在着住高踭鞋，我要換呢對波鞋，首先要着襪先，你唔記得你話我好勁㗎嘛......下次就試換着高踭嚡，冇跌落嚟，Yeah！」

邵初並配文寫道：「Somehow I discovered I’m pretty good at standing on one foot to change shoes （不知怎的，我發現自己很擅長單腳站立換鞋）」。這項「金雞獨立」的絕技瞬間引起網民熱議，不少人大讚她：「核心力量好勁」、「平衡力好強」、「係葉問果招嚟喎！」、「好功夫」、「詠春好材料」。亦有網民搞笑留言指：「好無聊好無聊」，邵初則幽默回覆：「好認真好認真」。

邵初都有「神技」，踎低「金雞獨立」完全零難度。（IG@kristyshaw.c）

着住3吋高踭鞋換波鞋。（IG@kristyshaw.c）

輕而易舉。（IG@kristyshaw.c）

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曾遇家道中落 狂做兼職慳錢儲10萬圓夢

現年32歲的邵初是中越混血兒，其父親是上海人，母親是越南人，她於中國出生，並在香港長大、發展其演藝事業。 2021年參選港姐「爆冷」奪得季軍及友誼小姐。雖然外形出眾，但由於樣貌偏成熟，她曾多次被網民批評是「老餅港姐」，更慘被指「好樣衰、好老、好肥」。不過她愈戰愈勇，以主持工作為主，曾與曾志偉表哥馬時亨一起主持《馬時亨香港情》，又獲欽點陪同曾志偉到珠海出席樓盤活動，極速上位獲稱為總經理新寵「曾女郎」。隨後邵初陸續獲安排加入重頭劇《巾幗梟雄之懸崖》，以及殺入《愛·回家之開心速遞》劇組，相當犀利。

其實這位開朗的港姐背後亦有一段辛酸史。邵初自小在富裕家庭長大，15歲便到英國升學。然而在她大學畢業返港時，父母因做生意被騙而家道中落，不僅要變賣物業，一家人更要被迫大屋搬細屋。為了減輕父母負擔並協助還債，身為長女的邵初選擇在銀行打工，更一改以往的闊綽作風，變成極度節儉的「慳妹」。她曾在訪問中透露會連走幾間超巿格價買蘋果，甚至用價值僅60元的平價手袋。

為了追尋從小到大的港姐夢，邵初在還清家中債務後，硬是省吃儉用儲了10萬元，確保有足夠的經濟能力應付選美期間的開支，才敢在27歲年齡上限前報名參賽。最終她憑著努力與堅韌，成功打破「友誼小姐三甲不入」的魔咒。

邵初爆冷成雙料季軍，傳獲曾志偉特別關照。（資料圖片/陳順禎攝）

志偉到場探班時，邵初即時拉高層解釋自己並無後台。（資料圖片/陳順禎）

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