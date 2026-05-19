四料港姐冠軍驚現發福着鬆身衫孕味爆發 傳戀百億富二代躋身上流
撰文：張寧兒
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現年38歲的朱晨麗是2011年度四料港姐冠軍，因樣貌似陳法拉而有「翻版陳法拉」稱號。她在內地出世，父母經營煙草雜貨店，來港發展初期曾住曱甴屋，曾被無情嘲「大陸雞」，之後她在港打拼20年，終於榮升TVB花旦。朱晨麗感情生活一直備受關注，近年，外界盛傳她與百億富二代史昊洺（Kenneth）感情穩定，更一度傳出懷孕，雖然朱晨麗否認傳聞，但曾遭好友陳煒踢爆「好事近」。後來朱晨麗鬆口認與史昊洺關係「比正常朋友再親近一啲」，不排除閃婚。近日她現身內地睇爬龍舟，驚爆發福孕味濃！
朱晨麗發福孕味濃
朱晨麗近日現身內地佛山睇爬龍舟。朱晨麗穿上寬鬆白色上衣及闊腳長褲，打扮得十分保守。朱晨麗在眾人護送下入場，作為嘉賓為龍舟成員打氣。朱晨麗在岸邊揮手又比心心，炒熱現場氣氛，之後又興奮地睇爬龍舟。朱晨麗與現場人士親切地合照，人氣不俗。
不過不少人發現朱晨麗發福圓潤不少，笑指她「朱圓肉潤」、「她胖了也氣質很好」、「圓潤也是好漂亮啊」、「大隻了」、「和以前完全不像了」、「圓潤咗喔」、「發福了 依然好看」、「胖了不少」、「她怎麼臉方了」。
朱晨麗傳戀百億富二代
朱晨麗入行10多年，曾先後與百億電子大王劉紀明、李逸朗及名門之後葉瀚華傳出緋聞，亦曾與何廣沛傳出6年地下情，可惜於2023年告終。近年她與百億富二代史昊洺（Kenneth）感情穩定，頻頻出入馬場及出席名媛晚宴，更到巴黎出席高級場合及拍攝，周遊列國，似乎已準備疊埋心水做闊太。早前她現身婚禮，坦言參加婚禮真的會被幸福感染，有網民替朱晨麗着急：「幾時到妳啊」。