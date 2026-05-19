四料港姐冠軍驚現發福着鬆身衫孕味爆發　傳戀百億富二代躋身上流

現年38歲的朱晨麗是2011年度四料港姐冠軍，因樣貌似陳法拉而有「翻版陳法拉」稱號。她在內地出世，父母經營煙草雜貨店，來港發展初期曾住曱甴屋，曾被無情嘲「大陸雞」，之後她在港打拼20年，終於榮升TVB花旦。朱晨麗感情生活一直備受關注，近年，外界盛傳她與百億富二代史昊洺（Kenneth）感情穩定，更一度傳出懷孕，雖然朱晨麗否認傳聞，但曾遭好友陳煒踢爆「好事近」。後來朱晨麗鬆口認與史昊洺關係「比正常朋友再親近一啲」，不排除閃婚。近日她現身內地睇爬龍舟，驚爆發福孕味濃！

朱晨麗一向是靚女代表（IG@rebecca_zhu）

朱晨麗。(ig圖片)

朱晨麗發福孕味濃

朱晨麗近日現身內地佛山睇爬龍舟。朱晨麗穿上寬鬆白色上衣及闊腳長褲，打扮得十分保守。朱晨麗在眾人護送下入場，作為嘉賓為龍舟成員打氣。朱晨麗在岸邊揮手又比心心，炒熱現場氣氛，之後又興奮地睇爬龍舟。朱晨麗與現場人士親切地合照，人氣不俗。

不過不少人發現朱晨麗發福圓潤不少，笑指她「朱圓肉潤」、「她胖了也氣質很好」、「圓潤也是好漂亮啊」、「大隻了」、「和以前完全不像了」、「圓潤咗喔」、「發福了 依然好看」、「胖了不少」、「她怎麼臉方了」。

《名媛望族》是朱晨麗的處女劇。（《名媛望族》劇照）

朱晨麗（朱朱）(《開心無敵獎門人》截圖)

朱朱近年不時出席高級場合，周遊列國，早前在巴黎打卡。（小紅書）

朱晨麗傳戀百億富二代

朱晨麗入行10多年，曾先後與百億電子大王劉紀明、李逸朗及名門之後葉瀚華傳出緋聞，亦曾與何廣沛傳出6年地下情，可惜於2023年告終。近年她與百億富二代史昊洺（Kenneth）感情穩定，頻頻出入馬場及出席名媛晚宴，更到巴黎出席高級場合及拍攝，周遊列國，似乎已準備疊埋心水做闊太。早前她現身婚禮，坦言參加婚禮真的會被幸福感染，有網民替朱晨麗着急：「幾時到妳啊」。

朱晨麗現身佛山，穿上寬鬆上衣及褲子打扮密實。（小紅書）

朱晨麗發福不少。（小紅書）

塊面變圓了。（小紅書）

塊面變圓了。（小紅書）

心情好。（小紅書）

打氣！（小紅書）

勁！（小紅書）

打卡。（小紅書）

朱朱被發現發福了。（小紅書）