《家業》劇情｜楊子家族長老搶功勞玩派系！像極現代打工內卷地獄

在騰訊視頻熱播的古裝非遺商戰大劇《家業》中，四百年前的明朝徽州製墨作坊，早已將這套骯髒的「辦公室政治」演繹得淋漓盡致。根據貓眼專業版的最新數據顯示，《家業》的播放量與熱度長年盤踞榜首。觀眾之所以欲罷不能，不僅僅是因為精美的非遺徽墨工藝，更因為劇中的核心人物，簡直就是現代有毒職場（Toxic Workplace）中各式奇葩同事與惡質高層的完美投射。

這是一份血淋淋的「李氏製墨大廠」員工績效評估與人格盤點。

李禎（楊紫 飾）：拒絕職場 PUA 的技術骨幹，打工人的終極幻想

李禎是每個老闆做夢都想招到的「全能型員工」，卻也是有毒體制最容不下的「異類」。

她對徽墨工藝的理解與研發能力，在整個李氏家族中無人能出其右。在封建宗法制度的壓制下，她一出場就被剝奪了正式編制——只因她是女性，連進入核心實驗室（製墨作坊）的權利都沒有。叔伯們一邊享受著她改良配方帶來的巨額利潤，一邊用「傳男不傳女」的過時規章制度，死死將她按在基層。

电视剧家业@Weibo

這不就是現代辦公室裡最常見的「隱形天花板」？

根據中國國家統計局發布的勞動力市場分析，女性在管理層的晉升過程中，依然面臨許多看不見的制度壁壘。李禎最讓人欽佩的地方，在於她徹底免除了現代社畜的「內耗精神」。當長老會試圖用「你畢竟是李家人，要多為大局奉獻」這種屁話來對她進行精神控制（PUA）時，她選擇了最激進的反擊：拒絕妥協，帶著自己的核心技術直接出走。

她成了「超級個體」。她用實力證明，當平台不再提供價值，反而成為吸血的寄生蟲時，有能力的員工隨時有權利掀翻桌子。李禎的爽感，建立在對舊體制的決裂上，這正是天天在豆瓣電影社區引發無數社畜集體高潮的精神春藥。

羅生（韓東君 飾）：不談情懷只談利益，這才是健康的職場關係

韓東君飾演的羅生，好就好在他沒有被塑造成一個盲目的「護花使者」。他是一個極度清醒、在商言商的現代創投人。

羅生看中李禎，不是因為什麼盲目的愛情，而是因為他精準評估了李禎身上的「核心資產價值」——無可替代的製墨技術。他提供通路，李禎提供技術，兩人的合作從一開始就明碼實價，利益分配清清楚楚。

电视剧家业@Weibo

現代許多初創企業的老闆，最喜歡在面試時跟員工聊「夢想」、聊「情懷」，甚至用「我們是一家人」來掩蓋薪資低於市場水平的現實。羅生的存在，就像是一劑清醒劑。他告訴所有打工人：健康的職場關係，從來不是靠虛無縹緲的感情來維繫的，而是靠專業能力的對等互補，以及分贓均勻的利益機制。

他不搞辦公室政治，不玩情感勒索。當李禎面臨墨局封殺時，羅生沒有勸她隱忍，而是動用所有商業資源幫她打通上下游供應鏈。這種「用真金白銀支持你搞創新」的合夥人，才是當代上班族夢寐以求的神隊友。

李承宗：內鬥內行、外鬥外行的有毒主管，企業衰退的加速器

如果說李禎讓人看到希望，那李承宗則讓人看到職場最噁心、最真實的黑暗面。

作為大房的次子，李承宗在製墨技術上毫無建樹，但在「卡審批」、「扣帽子」、「搞派系」等整人手段上，卻是宗師級別。他每天的工作核心只有一個：防範任何威脅到他繼承人位置的潛在對手。李禎展現出的才華，在他眼裡不是家族振興的希望，而是必須拔除的眼中釘。

為了在家族內鬥中勝出，他不惜勾結死敵田家。他將李家耗費數代人心血研發的核心技術秘方，像廉價批發商品一樣拱手送給競爭對手，只為了換取田家在外部幫他造勢，逼迫長老會讓他上位。

荒謬至極。這種人在現代企業中屢見不鮮。

他們通常佔據著中高層的位置，手握重權，卻對業務一竅不通。當部門業績下滑時，他們第一時間不是尋找解決方案，而是將責任推給底層員工（找替罪羊）；當下屬研發出創新成果時，他們會利用職權強行將名字加在第一位（搶功勞）。李承宗的邏輯很簡單：公司垮不垮無所謂，只要我坐在總裁的位子上就行。這種「寧可燒掉整間公司，也要統治灰燼」的有毒中高層，正是加速企業走向滅亡的毒瘤。

《家業》演員人物關係圖

李瑞：披著情侶外衣的業績小偷，精緻利己主義的極致

李瑞這個角色，完美詮釋了什麼叫職場上的「綠茶男」。

他以未婚夫的身份接近李禎，滿口甜言蜜語，將自己包裝成一個願意為愛付出一切的深情角色。背地裡，他卻是外部勢力安插進來的技術間諜。他的每一次溫柔、每一次關心，都是在試探李家核心墨方的藏匿地點。

在現代職場中，李瑞就是那種最擅長打「感情牌」的精緻利己主義者。他可能會在日常生活中對你噓寒問暖，甚至在下班後陪你喝酒解悶，讓你誤以為遇到了知心好友。等到你對他卸下防備，將自己辛苦研究的創意、核心客戶資源吐露出來時，他轉身就會將這些資訊打包整理，變成他向大老闆邀功、或者跳槽到競爭對手那裡的投名狀。

李瑞的背叛，給了所有職場新人一個耳光：辦公室裡沒有真正的童話。當有人莫名其妙對你百般討好時，先別急著感動，看清楚他是不是正盯著你手上的「核心墨方」。

李氏長老會與墨局：尸位素餐的董事會，無效內卷的始作俑者

最後，必須談談以長老會和「墨局」為代表的封建統治階層。他們是這條食物鏈的最頂端，也是所有內耗與內卷的始作俑者。

這群老傢伙早就與第一線的市場脫節。他們不懂消費者需要什麼樣的新墨，也不懂如何改良產線提高效率。他們唯一擅長的，就是躺在祖先留下的專利護城河上，一邊精準吸乾底層工匠的血汗，一邊制定出成千上萬條用來限制創新的「合規流程」。

香港政府統計處曾指出，企業結構的過度僵化與官僚化，是導致勞動生產率下降的核心因素之一。劇中的墨局，本應是促進各家交流、維護行業發展的公會，最終卻演變成幾大勢力聯手聯手壟斷市場、打壓新興小微企業的工具。

當李禎研發出成本更低、品質更好的新墨時，長老會的第一反應不是推廣，而是恐慌。因為新技術的出現，會打破他們原有的利益分配格局，會顯得他們的無能。於是，他們動用一切行政手段去封殺、去抹黑。這種為了維護自身利益而自發形成的「集體弱智化」現象，不正是今天各大互聯網巨頭內部，那些為了刷存在感而強行立項、瘋狂造詞的「無效內卷」嗎？