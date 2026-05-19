劉丹歷年拍9套TVB處境劇曾稱《真情》最深刻　處境劇女王追平紀錄

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》即將停拍，該劇是香港電視史上最長壽的處境劇，9年間足足拍了超過2,800集，「熊家」和「龍家」眾角色陪住香港人成長，雖然天下無不散之筵席，但網民近日也紛紛在網上重溫經典場口，討論最喜愛角色等等。TVB自開台以來拍過多套處境劇，不少演員喜歡拍處境劇，因為工時穩定、集數多又易入屋等等，即使疫情期間《愛．回家》一樣如常運作，一集3、4個演員都試過。而要數到歷年來的「處境劇台柱」，就非劉丹莫屬，自1981年拍《香港81》起，他這45年間就先後拍了9套處境劇！而有「處境劇女王」之稱，在《愛．回家之開心速遞》飾演Madam Ceci的林漪娸，雖然年資比他稍短，但一樣追平丹爺紀錄。

要數到歷年來的「處境劇台柱」，就非劉丹莫屬，自1981年拍《香港81》起，他這45年間就先後拍了9套處境劇！（TVB）

有「處境劇女王」之稱，在《愛．回家之開心速遞》飾演Madam Ceci的林漪娸，雖然年資比他稍短，但一樣追平丹爺紀錄。（資料圖片）

劉丹早於1981年已參演過《香港81》，飾演倫百通，不過出場集數就不太多。至1995年，他在《真情》飾演「叉燒炳」，絕對是其演藝生涯最具代表性的角色之一。他曾在《01娛樂》專訪中透露自己最深刻的處境劇便是《真情》，並成功令以往常演反派的他「改邪歸正」，他說：「那時珍姐跟我說劉丹，有個角色讓你不用那麼辛苦，有那麼好的東西當然答應，一直做下去，發覺不是很好，而是真的好好好，因為劇集收視、口碑都不錯；而且當時大家合作得很開心，每一個點點滴滴都很難忘，所以每次提及，都會有很多感覺在心裡湧出來。」

至1995年，劉丹在《真情》飾演「叉燒炳」，絕對是其演藝生涯最具代表性的角色之一。（TVB）

劉丹曾在《01娛樂》專訪中透露自己最深刻的處境劇便是《真情》，並成功令以往常演反派的他「改邪歸正」，他說：「那時珍姐跟我說劉丹，有個角色讓你不用那麼辛苦，有那麼好的東西當然答應，一直做下去，發覺不是很好，而是真的好好好，因為劇集收視、口碑都不錯，而且當時大家合作得很開心。」（資料圖片）

除《真情》外，他之後亦依次參演《皆大歡喜》時裝版及古裝版，在古裝飾演皇帝，時裝版飾演「王尚」；再後來《畢打自己人》王桂生、《天天天晴》朱保不特止，還有頭兩輯《愛．回家》的「馬虎」，都是劇中靈魂人物；但相信仍不及第三輯的熊樹根，近日他於劇中用腳整月餅的經典橋段，再麼被網民翻Loop。

除《真情》外，他之後亦依次參演《皆大歡喜》時裝版及古裝版。（TVB）

還有頭兩輯《愛．回家》的「馬虎」，都是劇中靈魂人物。

熊樹根整月餅的片段近日又被網民翻loop。（TVB）

熊樹根用腳整月餅。（TVB）

至於「處境劇」女王林漪娸，港姐出身的她形象優雅，91年拍攝《我愛玫瑰園》、93年拍攝《開心華之里》；而她跟丹爺一樣都有拍《真情》，劇中飾演小梅，對木川（楊英偉）死心塌地卻不被珍惜。而《皆大歡喜》古裝版，她的戲份就更為突出，演繹「金家四大美人」之一的蠢婦雲影姬，常常被老公游念富（阮兆祥）呼喝；至時裝版《皆大歡喜》，她一樣跟阮兆祥一對，更被稱為「愛因斯坦」。林漪娸受訪時，也不諱言拍處境劇是comfort zone，每日返到劇組感覺像回家，當中在《皆大歡喜》做八婆，吱吱喳喳很熱鬧、開心：「發夢又得，咩都得，想像可以好大。」不過著古裝戲服每日放工都成身汗，都頗為辛苦。

港姐出身的林漪娸形象優雅，91年拍攝《我愛玫瑰園》。（TVB）

林漪娸在《真情》飾演小梅，深愛木川。（TVB）

《皆大歡喜》雲影姬令人印象深刻。（TVB）

林漪娸受訪時，也不諱言拍處境劇是comfort zone，每日返到劇組感覺像回家，當中在《皆大歡喜》做八婆，吱吱喳喳很熱鬧、開心：「發夢又得，咩都得，想像可以好大。」（YouTube@冰姐的花樣人生）

《皆》劇結束後，再下一套已數到2011年的《誰家灶頭無煙火》，再來便是三輯的《愛．回家》；不過比較之下，較為深入民心的角色，相信便是「朗拿度夫人」Madam Ceci，其黑超造型以及常常講英文的人設，讓不少觀眾睇得很開心。