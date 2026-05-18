女神配對計劃2｜19歲「求愛勇者」當眾向樂小姐示愛：慢慢去探索

無綫（TVB）戀愛真人騷節目《女神配對計劃2》現正接受報名，今日（5月18日）主持林盛斌主和「花生團」江美儀、梁敏巧及其中10位「求愛勇者」參加面試直播。在介紹環節中，暫時最年輕，19歲的蔡楠表示自己鍾意姐姐，更大爆自己在表格上填上「心目中的女神」是樂易玲（樂小姐）！



19歲「求愛勇者」當眾向樂易玲示愛。（林迅景 攝）

19歲蔡楠激讚樂小姐係「女神」

閒談之中，他又指樂小姐懂得照顧人，又有經濟基礎，更言不介意年齡差距：「25歲呀嘛。第一佢夠高人工，我唔使休；第二我覺得佢係好成熟嘅女子，可以好好咁照顧我；第三就⋯⋯要慢慢去探索佢。」相當之出位！這位19歲「小弟弟」蔡楠接受《香港01》訪問時，也大爆以往3次戀愛經驗之中，女朋友都比年長。

19歲蔡楠激讚樂小姐係「女神」，有taste呀！（林迅景 攝）

19歲蔡楠着校服出現，表示係對應設上一集《女神配對計劃》。（林迅景 攝）

報名為知名度：我一定要承認

蔡楠透露，早前參加過《唱錢》節目，表示對出幕前工作有興趣。「我係一個98%嘅E人。（點解揀《女神》？）我之前都報過《星秀》，最尾冇入圍，所以而家TVB有咩節目可以報名，我都會去。（目標係出鏡，唔係5個女仔？）首先係有呢個目的，但係如果真係入到，一定要好投入呢個節目，入到嘅話就會好好哋認識。（為咗知名度？）當然，呢個我一定要承認。」

年紀差距唔係問題

就算是年輕，24歲的郭佩文，與19歲的蔡楠也相差5年，但他就不是太介意：「最後生郭佩文，最大嘅35歲，我唔會覺得有主動權去選擇，只會去執剩低嘅我，我係被動嘅。（如果30歲以上的幾位揀你？）我真係冇問題，大我10至20歲都ok。」他透露，之前曾與3位「姐姐」拍拖，她們都比自己年長1，2年左右。「17，18，19歲，都係幾個月。（點解咁集中呢三年？）長大呀嘛，認識吓呢個世界。」

19歲蔡楠坦承參加節目為知名度。（林迅景 攝）

《女神配對計劃2》其中10位出現錄影廠。（林迅景 攝）

樂小姐樂易玲今年69歲。(資料圖片/葉志明 攝)

「鍾意」樂小姐原來係搞gag

自介環節中，蔡楠大膽直認「鍾意」樂小姐，訪問中他坦言：「搞吓氣氛。（除咗樂小姐⋯⋯）我唯有講美儀姐啦。（認真？）其實冇，因為全部都係大姐姐，因為佢哋係星嚟，唔敢同埋同渠道去認識。」