女神配對計劃2｜林盛斌爆有新玩法　江美儀睇好怕羞仔地產經紀

無綫（TVB）戀愛真人騷《女神配對計劃2》為何沛珈、陳若思、俞可程、阮嘉敏及郭珮文進行戀愛配對，昨日（5月18日）率先有10位「求愛勇者」會見傳媒，其中不乏優質荀盤，例如4間金融科技公司老闆，年收超過7位數，34歲的林福明；地產經紀兼前足球隊成員，36歲的劉梓堅，但最矚目的還要數19歲的乒乓球教練蔡楠，被爆心目中「女神」是TVB高層樂小姐（樂易玲）。



林盛斌再次擔任《女神配對計劃》主持，江美儀、梁敏巧做「花生團」。（林迅景 攝）

林盛斌再次擔任《女神配對計劃》主持，江美儀、梁敏巧做「花生團」，率先有10位「求愛勇者」會見傳媒。（林迅景 攝）

參加節目擴闊眼界

主持林盛斌（Bob）和「花生團」江美儀接受《香港01》訪問，林盛斌和江美儀對於以19歲之齡參加節目的蔡楠持開放態度。江美儀：「當開吓眼界，上得鏡可能有啲人話我啱喎。」Bob：「對於男仔，我唔知節目有幾多幫到佢，成功配對到梗係好，但係冇其實佢自己都會覺得大膽咗。」

女神配對計劃2｜19歲「求愛勇者」當眾向樂小姐示愛：慢慢去探索

《女神配對計劃》主持林盛斌，「花生團」江美儀。（林迅景 攝）

鍾意樂小姐有咩問題？

記者提到19歲蔡楠表示喜歡樂小姐，Bob指：「有咩問題？（冇問題，我都鍾意）咪就係囉，個個都鍾意。」江美儀：「佢（Bob）都鍾意㗎。」Bob：「我都鍾意㗎，結咗婚之嘛。」記者提到有年齡差距，Bob又說：「你個人好女咁保守啦，我哋大個仔啦。不過，你話相差太遠，默契上面當然未必配對得到，但係如果10年8年真係唔係一個所謂。」

19歲蔡楠。（林迅景 攝）

Bob想了解百萬年薪荀盤：點解而家都未搵到女朋友

怎樣幫他融入節目？江美儀：「或者佢已經好融入呢？我覺得佢已經融入晒。佢搶咗我咪咁濟。」江美儀又表示，36歲地產經紀，「兔仔」劉梓堅給她印象不錯：「陽光，好笑容，有少少怕羞，又唔係怕羞，呢啲好好。」Bob：「我都鍾意兔仔，亦想了解多啲Tony（林福明）有幾間公司嗰位，幾百萬一年⋯⋯（想搵佢搞生意？）我都想幫啲女神問佢收入幾多，點解而家都未搵到女朋友。」

幾百萬年薪的林福明。（林迅景 攝）

5月31日截止報名

主持林盛斌（Bob）和「花生團」江美儀又透露，今輯「玩法」有更改。林盛斌指出，上一輯有「求愛勇者」因為喜歡某一位「女神」，但因名額有限而為了留在節目追心儀的「女神」，而半被迫進入另一組。「咁樣好似浪費咗啲時間，今次賽制上面可能有啲改變，而家研究緊。」上一輯有觀眾批評，覺得任由男嘉賓「被挑選」有不公平之嫌。Bob：「今次我哋有首輪面試，好似見工，幾個人問我問題，個感覺唔係好好，我又覺得未必係。我哋揀你，你揀人，我覺得畀個機會。」Bob也特別提到，《女神配對計劃2》男嘉賓報名於5月31日截止，所以一眾有興趣的男士還是有機會的。

36歲關經翰騷肌又表演體操。（林迅景 攝）