梁敏巧否認「收兵」！　親解與阿Matt情斷內幕：了解太耐傷元氣！

梁敏巧日前出席《女神配對計劃2》10位「求愛勇者」露面記者會，原來梁敏巧已由上輯「女神」參加者升Lv成為「花生團」之一。梁敏巧接受《香港01》訪問，她透露與今輯「女神」陳若思份屬朋友：「我由一個閨蜜角度去幫女仔物色。」



梁敏巧升Lv做《女神配對計劃2》「花生團」。（林迅景 攝）

爆好姊妹揀偶條件：講Feel行先唔貪錢！

她透露，陳若思揀男朋友大多是「講feel」：「佢自己都講唔清楚，初步睇我覺得『兔仔』幾啱佢，有少少怕醜，比較pure啲，應該有啲火花。（其他？有個收入好高）Amber同我傾偈，佢從來都冇提過要有錢，佢係感覺行先。（廣州嗰位？）我驚佢handle唔到，佢人知識型。」

《女神配對計劃2》10位「求愛勇者」率先露面。（林迅景 攝）

宣布與阿Matt做回朋友 揭「婚」歧導火線

講完一眾新的「求愛勇者」，梁敏巧和阿Matt又發展得如何？她透露已和阿Matt回歸朋友關係。「我哋溝通咗都好一段時間，我覺得我哋太過成熟同理智。我哋好坦誠咁去溝通⋯⋯（咩程度？）有啲咩得同唔得就講，因為我哋兩個都係以結婚為前題，都會講得好深入，講到關於未來睇法就有分歧，例如係未來嘅重要先後次序。（佢唔鍾意你性感？）又冇唔鍾意，好多detail位唔知點講。」

有「求愛勇者」現場騷肌。（林迅景 攝）

梁敏巧否認「收兵」。(資料圖片/張嘉敏攝)

否認「收兵」傳聞 嘆感情觸礁極傷元氣暫休戰

梁敏巧續說：「做唔到情侶，但係可以做朋友。做唔成唔一定要反面，大家都好友好。大家有需要幫手都要出聲。（有人話你收兵？）之前嗰張相，係一個粉絲送亦唔係阿Matt送，的確會令人誤會，其實大家步伐同共識都好一致。如果我真係收兵，佢咁醒又咁理智，佢一定會走。（開放追求者？）好攰，另外休息陣先啦。我唔知大家明唔明，有一段關係了解咗咁耐最尾唔成事，真係傷元氣。」