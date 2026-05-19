女神2｜「翻版丁子高」震波求愛　同場加映「爆肌陳展鵬」一字馬

無綫（TVB）戀愛真人騷節目《女神配對計劃2》昨日（5月19日）10位「求愛勇者」率先會見傳媒。其中「翻版丁子高」，31歲健身教練陳敬慈（號碼牌：399）半裸式「震波」大騷肌肉，又幫江美儀按摩，十分識做！他自誇情緒穩定，從未與女朋友吵鬧，得到美儀姐好評！



「翻版丁子高」31歲健身教練陳敬慈。（TVB截圖）

「翻版丁子高」31歲健身教練陳敬慈。（TVB截圖）

年收七位數A0「荀盤」

另任職科技公司創辦人，大學講師，34歲陳福明（號碼牌：287）亦被林盛賦（Bob）睇高一線。他接受《香港01》訪問時坦言，自己還是A0 。他透露現時有4間公司，與不同人合資建立負責不同業務。記者問及拍拖次數，他直言：「A0 。」即從未拍過拖。他解釋說，因為自己在事業上打拼，所以沒有機會認識異性。

34歲陳福明。（林迅景 攝）

「爆肌陳展鵬」一字馬。36歲關經翰。（號碼牌：473）

呢個都勁，係前體操運動員。36歲關經翰。（號碼牌：473）

梁敏巧睇得勁開心。（林迅景 攝）

右2是劉梓堅（Sean）。（林迅景 攝）

「怕醜仔」地產經紀

36歲的地產經紀劉梓堅（Sean）（號碼牌：330）也得到林盛賦和江美儀的好感。他接受訪問時，表示主要做油尖旺樓宇買賣。同時，早年他也是一名足球運動員，問到為什麼會轉工，他坦言自己能力一般，所以才會轉工謀求生計。「一做就做咗6，7年。（搵到？）夠生活囉。（驚唔驚女神太現實？）我又唔驚喎，其實係好好體驗，人生呢啲機會唔係成日有。」