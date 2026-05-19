MIRROR十月團綜向公司提大膽要求　姜濤聞193復工：佢不嬲好正常

男團MIRROR的8位成員姜濤、呂爵安（Edan）、陳卓賢（lan）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、王智德（Alton）、陳瑞輝（Frankie）、李駿傑（Jeremy），昨晚（18日）齊齊現身為ViuTV全新現場綜藝節目《8 點直樂 VIURIETY》擔任首集嘉賓，打響頭炮！

男團MIRROR的8位成員姜濤、呂爵安（Edan）、陳卓賢（lan）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、王智德（Alton）、陳瑞輝（Frankie）、李駿傑（Jeremy），齊齊現身為ViuTV全新現場綜藝節目《8 點直樂 VIURIETY》擔任首集嘉賓。（陳釗 攝）

姜濤狂吞砵仔糕 現場餵Fans引全場尖叫

節目中，MIRROR成員化身靚仔大廚，為節目委託人度身訂造專屬菜式及準備驚喜。當中，姜濤、Edan和Jeremy合力炮製「意式蕃茄肉碎炸飯團」。三人合作期間表現輕鬆，默契十足。向來喜歡食的姜濤，雖然名義上是擔任主廚Jeremy的助手，但在烹飪過程中卻變「試食員」不停食，完全掩飾不住餵食本色。期間，姜濤又搞怪地作勢扮錫錫，及親自為同為主廚的Jeremy按摩肩膀，大曬隊友的愛。不過高潮，絕對是姜濤親自為現場fans餵食飯團，隨即引來全場尖叫。其後他與fans鬥快食砵仔糕，更不惜放下偶像包袱，狂吞兩個多砵仔糕，差點食到嘔，非常投入。

姜濤、Edan和Jeremy合力炮製「意式蕃茄肉碎炸飯團」，過程中，姜濤搞怪地作勢扮錫錫，及親自為同為主廚的Jeremy按摩肩膀，大曬隊友的愛。（陳釗 攝）

姜濤親自為現場fans餵食飯團，隨即引來全場尖叫。（陳釗 攝）

姜濤狂吞砵仔糕，差點食到嘔，非常投入。（陳釗 攝）

爭取「團綜」飛超過5小時 12月辦「團Con」

節目上，MIRROR還預告預告將於十月拍攝「團綜」，十二月舉行「團Con」，令現場「鏡粉」開心又興奮。受訪時，Alton直言對於是次「團綜」，隊友們的意志都非常堅定，就是必須要出埠，笑指如果搭飛機的時間沒有超過5個小時，很難給到真實的感受給觀眾。他更大膽向公司提出要求，最好早上10點前和夜晚10點後不要拍攝，「我覺得拍一個綜藝最緊要投入，而投唔投入係好難做假，所以我為大家爭取搭遠啲嘅飛機。」其他成員即和應，適逢ViuTV十週年，絕不能失禮，去哪裡也無所謂，最重要舒服。不過當提到坐郵輪時，姜濤即嚇一嚇，Alton：「你想去邊，就你。」姜濤自嘲：「海啊，郵輪嘛。（Tiger：放心，唔開架）都可以，或者遊下車河，你哋揸。」

Frankie和Alton合力炮製「香蕉脆脆煙肉」。（陳釗 攝）

至於鏡粉關心的團Con，Alton確認是十二月，但確實時間和場地未知。問到會否在啟德主場館舉行？Alton笑說：「我見經理人拎頭，唔知係唔講得，定係唔知。（會唔會係跨年，或者聖誕？）聖誕係有呢個可能性，但要睇銷量。」

Stanley新劇承接《IT狗2.0》播出壓力大

新婚在即的Stanley被問到個唱會否與婚期撞期？他直言不會，隊友則起哄提議他可以在台上進行，順便當作表演環節。Stanley則笑言不會霸用觀眾的時間做私人事，婚禮會在演唱會前完成，已同公司夾日子，屆時Jeremy會擔任兄弟，其餘安排則暫不公布。另外，Stanley主演劇集《COURT！》承接《IT狗2.0》播出，他直言感到大壓力，因為後者太好看，他開始質疑自己能力，擔心做得不夠好，「呢個劇本，編劇們用咗好多時間去寫，所以都好想呈現到佢哋想講嘅嘢出來，所以係比平時嘅劇再大壓力，希望大家支持。」

Stanley新劇承接《IT狗2.0》播出壓力大。（陳釗 攝）

談到《IT狗2.0》播出後有不錯反應，Stanley直言最深感受是，看大結局時，包括編劇和導演都忍不住哭了。「你會見到第一季和第二季，大家好努力去做一件事，而結局時大家都咁鍾意，如導演所講，可以拉返啲人睇電視，都係呢套劇嘅意義存在。同埋應該都唔會有第三季，所以對我來說，係一個好好嘅畢業典禮，好感動。」有份參演的Frankie，也表示看著大結局很大感觸，因為第一季到現在都四年，看到Flashback畫面時，感覺跟大家經歷很多時光，真的忍不住哭，很榮幸可以參與。

Frankie很榮幸可以參演《IT狗2.0》。（陳釗 攝）

Ian、Tiger積極籌備個唱

開騷在即的Ian，表示現時已準備得如火如荼，而最近寫的歌都是為個唱而作，所以創作部分都是準備的一部分，他同時亦積極坐Gym，希望以最好的狀態跟大家見面。Ian又預告23號會推出新歌，是演唱會主題曲。至於粉絲為他準備的生日應援，Ian表示在網上看到大家的相片感到很開心，雖然最近工作比較，但他都希望能抽到時間親身去打卡，接受大家的心意。同樣開騷在即的Tiger，預告在個唱上會搞搞新意思，所以都積極在籌備，而他在開騷前，還會推出兩首歌曲。

Ian（中）積極籌備個唱。（陳釗 攝）

Tiger透露會在個唱上搞搞新意思。（陳釗 攝）

Jeremy赴外地觀禮感動眼濕濕

Jeremy日前則「家有喜事」，前往外地參加了表姐的婚禮。他直言現場被感動到眼濕濕，也希望表姐快點生BB，讓他多個侄子玩。工作上，他亦正忙於為舞台劇排練，在其他演員帶領下已很快進入角色，但他對自己有要求，希望在唱歌等各方面做得更加好。

Jeremy在節目上與一位資深「鏡粉」合作演出，並替對方向媽咪表達心意，場面感人。（陳釗 攝）

談到Edan早前整蠱為他拍MV的ZPOT師弟Gordon，片中要對方打拳和背「九唔搭八」的台詞。Edan笑言都是機緣巧合，但從中看到師弟天真無邪的性格，很感謝對方參與，「不過佢睇完都話想打我。（你有無少少內疚？）都冇，哈哈。」Edan更直言有想過拍一個類似「玩爆你個腎」系列。

Jeremy笑指姜濤和Edan兩位「幫手」，餵食技能比廚藝高。（陳釗 攝）

最後，談到193郭嘉駿日前相隔三個月「復工」，姜濤、Stanley和Edan都表示有留意193的Live，看到對方在玩爆旋陀螺。問到可想對方快點回復正常？姜濤表示：「佢不嬲都好正常，佢ok架。（呢三個月有冇聯絡對方？）雖然私下無聯絡，但都有去關心佢近況，希望佢一切順利。）