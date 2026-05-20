郭富城陪方媛奔喪後現身機場　自然舉動疑暴露60歲一身體機能衰退

現年60歲的天王郭富城與細他22年的太太方媛 (Moka) ，於2017年4月結婚，婚後育有三名可愛千金，組成幸福美滿的五口之家。轉眼間，兩人結婚已踏入第9年，依然恩愛如初，郭富城對太太更是愛護有加。日前，方媛的外公在安徽老家安詳離世，方媛得知噩耗後，第一時間停工趕回安徽奔喪；而愛妻心切的郭富城亦特意暫停手頭上的工作，飛往當地陪伴太太處理白事。日前（18日）下午，有網民在合肥新橋機場偶遇兩人，相信是完成喪事回港，期間郭富城盡顯愛妻一面，惟一舉動疑暴露身體一機能衰退？

郭富城與方媛今年結婚9周年，兩人在社交平台放閃。(方媛小紅書)

方媛為郭富城誕下三位可愛千金。(方媛小紅書)

兩人結婚多年，恩愛如昔。(方媛小紅書)

郭富城停工陪方媛回老家奔喪。（小紅書圖片）

睇電話一細節引網民熱議

日前，有網民在社交平台分享於新橋機場偶遇郭富城和太太方媛。片中所見，郭富城身穿素黑衣物配搭灰色九分褲、並佩戴口罩及墨鏡；方媛則身穿白色黑條紋長袖上衣、高腰淺色牛仔褲，頭戴黑色鴨舌帽及口罩。兩人非常低調。入閘前，方媛疑去洗手間，郭富城則在閘口附近耐心等待太太。期間他一直看電話，並除下口罩；有網民留意到，郭富城看電話時將屏幕拿得相當遠，好奇天王是否開始有老花：「郭富城有點花眼了」；有網民則覺得屬正常現象：「正常，我們40多的都花」、「60了很正常吧」。

郭富城陪方媛奔喪後現身機場回港。（小紅書截圖）

網民讚方媛fit，一點都不像生過三個小朋友。（小紅書截圖）

郭富城在閘口前，耐心等待太太。（小紅書截圖）

有網民留意到，郭富城看電話時將屏幕拿得相當遠，好奇天王是否開始有老花。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

天王盡顯愛妻本色 網民羨慕方媛：前世是救了郭富城嗎

而步入機場禁區後，郭富城亦肩負起好老公的責任，主動幫太太推著行李箱，另一隻手則提著一盒綠色土特產，表現得非常體貼。天王拿著土特產這一幕，讓不少網民都看傻了眼，紛紛留言：「和普通人人一樣，去娘家都會帶土特產回去」、「天王好接地氣」、「他們應該是愛情啦」、「哇，好幸福啊好羨慕」、「喜歡這一對夫妻，不作不装，接地氣」、「她（方媛）真的撿到了，一個有責任感擔當的男人」、「方媛前世是救了郭富城嗎」。

天王郭富城拿著一盒土特產，形成強烈反差，令不少網民看傻了眼。（小紅書截圖）

兩人也沒帶上助手，非常低調。（小紅書截圖）

郭富城主動幫太太推行李箱，非常體貼。（小紅書截圖）

有網民講笑：「方媛前世是救了郭富城嗎？」（小紅書截圖）

夫妻身材驚艷網民

除了恩愛的互動外，郭富城和方媛的身材也令網民讚嘆不已：「不得不說郭富城真的保養的好好」、「郭富城的保養才是真牛掰」、「60歲這狀態簡直了」、「遠看像30多，挺帥的」。同時亦有網民羨慕方媛的身材：「方媛真是一點小肚子都沒有啊 好瘦」、「方媛一點都不像生過三個小孩」、「方媛身材很好皮膚好白」。可見這對天王夫婦無論走到哪裡，一舉一動都備受外界關注。