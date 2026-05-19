袁文傑到訪酋長球場撐愛隊阿仙奴　與球星握手興奮大叫樂極忘形

藝人袁文傑除了拍劇以外，亦是圈中出名的阿仙奴球迷，近年更開設YouTube積極講波經，獲得大批球迷支持。阿仙奴過去連續三屆屈居英超聯賽亞軍，被球迷戲稱為「亞軍奴」，不過這個悲慘宿命在今屆賽季即將被打破，很大機會相隔22年再次奪得英超冠軍。作為阿仙奴忠粉，袁文傑特意飛到英國支持球隊，更到訪「兵工廠」與球員合照！

袁文傑是圈中出名的阿仙奴球迷。（IG圖片）

袁文傑見球星勁興奮

袁文傑今早（19日）在IG分享了與桂神黃興桂及盧覓雪遠赴英國撐愛隊的片段，並留言表示：「瘋狂追星，追阿仙奴球星😎」。一行人到阿仙奴主場酋長球場欣賞對戰已確定降班的般尼，阿仙奴以1：0擊敗對手，距離奪冠僅一步之遙。袁文傑在賽前等待一眾球星到場，期間與球星握手時更興奮大叫大跳表示：「我好耐冇試過係咁！」最後，袁文傑更與最愛的球星薩卡（Bukayo Saka）成功合照及簽名，一圓夢想。

袁文傑今早（19日）在IG分享了與桂神黃興桂及盧覓雪遠赴英國撐愛隊的片段。（IG圖片）

袁文傑表現異常興奮！（IG圖片）

與球星握手更興奮大叫。（IG圖片）

袁文傑開心到連網民都替他興奮。（IG圖片）

袁文傑與球星握手興奮大叫

有大批網民看到袁文傑的片段後，都忍不住替他開心，更留言表示：「文傑成個大細路咁🤣」、「連續講咗三句“我好耐冇試過係咁”，真係開心到忘晒形🤣」、「睇見都興奮」、「文傑變咗小朋友」、「超級VIP福利」、「羨慕死」、「追星天花板！文傑勁Hyper！」、「見晒成隊係威嘅」。

袁文傑與薩卡開心合照。（IG圖片）