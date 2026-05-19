林憶蓮演唱會精緻妝容原來親自操刀　星級化妝師Zing曾向她偷師

林憶蓮《迴響巡迴演唱會》香港限定版（RESONANCE : Reconstructed Hong Kong Exclusive）近日成為洗版熱話，除了全廣東歌盡顯誠意外，更有一個細節令樂迷驚喜。有觀眾發現，在鳴謝時憶蓮有多謝髮型師Kim Robinson，但就沒有多謝化妝師；完場一看Credit時，才發現原來「藝人化妝」一欄寫住「林憶蓮 Sandy Lam」，原來憶蓮除了忙於練歌、練走位之餘，還落手落腳負責自己的妝容，而且不少網民都留言表示覺得她的妝感好靚、好專業！

林憶蓮日前於啟德開Show，成為洗版熱話。除了全廣東話歌東盡顯誠意外，更有一個細節令樂迷驚喜。（IG@ sandy_lam_official）

有觀眾發現，憶蓮有多謝髮型師，但就沒有多謝化妝師。（IG@ sandy_lam_official）

完場一看Credit時，才發現原來「藝人化妝」一欄寫住「林憶蓮 Sandy Lam」！（網上圖片）

原來憶蓮除了忙於練歌、練走位之餘，還落手落腳負責自己的妝容，而且不少網民都留言表示覺得她的妝感好靚、好專業！（大會提供）

2023年，星級化妝師兼王菲御用化妝師Zing，接受內地時尚YouTuber「AHA LOLO」頻道訪問時，指自己1992年來港發展，初入行時最渴望是幫林憶蓮化妝，結果來港第二年就夢想成真，他謂：「在她演唱會，但其實，說真的不是我畫的，她只是需要我幫她打底，畫個眉毛，其他都是她自己畫的，而且她畫的非常好，看著她化妝學了很多化妝技巧，精彩絕倫！把眼線筆扣幾筆，然後暈染變成陰影，眼窩勾勒陰影巨快，她那個睫毛，睫毛夾上面夾，反過來下面夾，很厲害，反正很多絕招！」

星級化妝師Zing指自己92年來港發展，初入行時最渴望是幫林憶蓮化妝，結果來港第二年就夢想成真。（IG@zingmakeup）

Zing大爆二人合作點滴。（YouTube@AHA LOLO）

Zing：「她只是需要我幫她打底，畫個眉毛，其他都是她自己畫的，而且她畫的非常好。」（YouTube@AHA LOLO）