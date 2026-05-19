阿Sa蔡卓妍新婚20天驚傳「含淚控訴」離婚!即闢謠:我哋仲度緊蜜月

現年43歲的阿Sa蔡卓妍，上月28日才在IG高調宣布喜訊，與健身教練男友林俊賢（Elvis）閃婚，當時兩人更甜蜜曬出婚戒及婚照，獲得全城祝福。豈料新婚僅僅20天，今日（19日）內地網絡卻突然瘋傳阿Sa「含淚控訴丈夫」的消息，甚至一度登上熱搜，引來網民熱烈討論。

蔡卓妍，上月28日在IG高調宣布喜訊，與健身教練男友林俊賢（Elvis）閃婚。（IG@choisaaaa）

內地網瘋傳阿Sa「含淚控訴丈夫」。

內地網瘋傳阿Sa「含淚控訴丈夫」 爆料指阿嬌缺席婚禮

今日內地網突然驚傳多則消息，指阿Sa在與老公林俊賢結婚不足一個月內感情生變。傳聞繪聲繪影地指出，阿Sa已經刪除了在社交平台上的婚訊發文、搬離兩人住所，更指她「情緒崩潰」並親口表示：「已分開一段日子，好聚好散。」此外，傳聞更將阿Sa好姊妹鍾欣潼（阿嬌）牽扯其中，指阿嬌根本沒有出席阿Sa的婚禮，惹來外界對二人25年姐妹情誼的質疑，種種謠言隨即引發網民瘋狂猜測與熱議，不過不少人也對消息的真偽抱持懷疑態度。

昨日（5月18日）是Twins成軍25周年的大日子！

阿Sa、阿嬌感情要好。（IG@twinshk）

阿嬌缺席阿Sa婚禮，引起網民熱議。（微博截圖）

阿Sa闢謠：我而家度緊蜜月

事實上，翻查阿Sa的社交平台，其上月發布的結婚喜訊及甜蜜婚照依然存在，根本沒有所謂的「刪除婚訊」，明顯是「被離婚」。對於無辜捲入離婚傳聞，阿Sa透過經理人Mani（霍汶希）回覆《香港01》，大方澄清傳聞，並親自粉碎謠言：「全部都係假啊，阿嬌有去婚禮，阿Sa仲補充一句，我哋仲度緊蜜月！」