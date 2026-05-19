蔡少芬陪張晉走過鬼門關　從後攬實賀老公52歲生日：你是我的光

52歲視后蔡少芬（Ada）與武打影星張晉向來是圈中的恩愛夫妻，兩人結婚18年，育有大女楚兒、二女信兒及細仔樂兒。今日（19日）適逢張晉的52歲牛一，Ada在社交平台放閃，上載多張從後緊緊攬實兼錫面的甜蜜合照，親自寫下冧爆宣言：「你是我的光！是我的歡樂！」

張晉真的很愛錫家人！（微博：張晉max）

陪足24年恩愛如初：你要好好照顧我哋！

相中兩公婆同穿黑色休閒服飾，Ada笑得一臉幸福，感性地對老公隔空喊話，明言對方是自己的光，接著話鋒一轉，順勢「命令」老公要繼續服侍全家：「親愛的，陪你共渡24年的生日，我真的好感恩🥹！你是我的光！是我的歡樂！所以，你要好好的照顧自己和我、兩个女儿、儿子！🤣🤣🤣你快樂就是我們的快樂！生日快樂🎂❤️🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻 」

生日快樂！（ig@adachoi9800）

張晉52歲生日。（ig@adachoi9800）

好有夫妻相。（ig@adachoi9800）

從後攬實。（ig@adachoi9800）

錫啖先。（ig@adachoi9800）

走過生死邊緣 驚險心臟病發後更惜福

張晉去年曾分享一段險死的經歷，他與家人在外地旅行期間，突然心臟病發，送院檢查才驚覺血管已經堵塞接近80%，情況一度危急，幾乎在鬼門關前走了一轉，最後需要緊急做「通波仔」手術保命。自從老公大病一場險些喪命後，Ada深深體會到生命無常，也因此更加珍惜一家五口相處的時光，兩人經歷高山低谷，如今的感情比以前更為堅固。

張晉旅行途中心臟病發，但他知自己一閉眼就會「走」，所以一直望著太太和3名仔女，但發不出任何聲音，腦海只有一個念頭就是必須活下去。（截圖）

他憶述當時心臟突然感到一股疼痛、呼吸困難、渾身都出冷汗。（截圖）

揸實財政大權 狂買磚頭身家豐厚

除了擁有美滿家庭，Ada理財同樣有一手。憑住直爽性格，她近年在內地綜藝界和影視圈撈得風生水起，吸金力極強。而張晉亦是出名的「愛妻號」，多年來將賺到的錢乖乖全數上繳。Ada拿著家裡的財政大權，向來覺得買樓最穩陣，一直鍾情「買磚頭」投資，有傳她單在香港就持有至少9個物業，保守估計市值高達2億港元。有愛錫自己的老公又有厚實家底做後盾，Ada絕對是圈中活得最幸福的人妻之一。

蔡少芬持家有道。（ig@adachoi9800）

Ada拿著家裡的財政大權，向來覺得買樓最穩陣，一直鍾情「買磚頭」投資，有傳她單在香港就持有至少9個物業，保守估計市值高達2億港元。（ig@adachoi9800）

Ada拿著家裡的財政大權，向來覺得買樓最穩陣，一直鍾情「買磚頭」投資，有傳她單在香港就持有至少9個物業，保守估計市值高達2億港元。（ig@adachoi9800）