《愛回家》被網民批拖太耐　雷公白彪：始終有完嗰一日

TVB 長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》陪伴觀眾多年，近日竟傳出即將停播的消息，令不少忠實劇迷感到震驚與不捨。在劇中飾演「雷公」的資深演員白彪，昨日（18日）米雪演唱會加場活動接受《香港01》訪問時大談感受，言談間流露出對劇組深厚的感情。

白彪：始終有完的一天

面對劇集停播，白彪表現感不捨：「真係有啲唔捨得嘅，因為大家玩咗咁多年，大家日日都差唔多可以返工咁樣，日日都係喺度返工食飯，同埋一齊玩，真係有啲唔捨得嘅。（將面臨失業，有人冇工開？）其實老實講天下無不散之筵席，你個劇拍咗咁耐，終有一日都會有嗰個問題嘅。其實佢拍咗咁耐已經好好，你諗吓人個腦汁係有限，如果你做編劇，我日日叫你交稿，有時係寫唔到，但又要出貨喎，咁所以正所謂有啲嘢乾咗，有啲嘢諗唔到。」

白彪昨日出席米雪演場會加場宣傳節活動。（陳順禎攝）

對於有部分觀眾認為劇情越看越悶、早就該停播的負面評價，白彪表示：「呢一樣嘢我又唔敢講啦，不過就好似頭先我講句說話，始終有完嗰一日嘅，或者完咗咁跟住有一個新嘅開始，咁可能 OK啦，乜嘢都係啦，你諗下以前由《皆大歡喜》一路到而家都係咁變。（會唔會覺得太長又唔係咁好？）係，唯有盡量做到，如果有新嘅橋段，有新嘅嘢，講而家嘅生活，或另外一種嘢，如果講得好，都會有觀眾支持嘅。」