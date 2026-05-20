熊黛林嫁百億豪門仍瘋狂工作　郭可頌嘆見面少「人肉速遞」冧妻

現年45歲的名模熊黛林（Lynn），與「百億塑膠廠大王」郭達昌之子、郭可盈的弟弟郭可頌於2016年拉埋天窗，婚後再誕下雙胞胎女兒Kaylor和Lyvia，一家四口樂也融融。婚後，Lynn未有隱退做全職豪門少奶奶，反而繼續衝事業，近年積極復出接綜藝兼做直播帶貨。見老婆如此辛苦，愛妻號郭可頌近日親自飛到杭州「人肉速遞」送驚喜探班，閃盲一眾網民，直說：「女人嫁给對的人太重要了！」

熊黛林與老公郭可頌都熱愛運動。（熊黛林微博圖片）

一家四口好幸福。（熊黛林微博圖片）

經常一家四口穿家庭裝出鏡。（抖音@熊黛林）

非常恩愛。（抖音@熊黛林）

非常恩愛。（抖音@熊黛林）

不甘做少奶奶 復出狂接Job

Lynn早前亮相內地綜藝節目《無限超越班第四季》時，曾憶述19歲初入行時無工開被迫著透視裝的辛酸史，一度當場爆喊。雖然如今已貴為百億新抱，但她依然極有事業心，近排不但忙於拍攝綜藝及出席活動，更撈埋直播帶貨。因為工作太忙，Lynn甚少時間留在香港，令老公郭可頌直呼心痛：「近排佢好忙呀，其實都好少時間在香港，咁做嘢又辛苦，勁掛住佢。」

Lynn不停接工作。（抖音@熊黛林）

熊黛林憶入行辛酸史。（節目截圖）

忍不住爆喊。（節目截圖）

慘。（節目截圖）

即興買機票 殺上直播間送驚喜

為了解相思之苦，郭可頌日前專誠買機票飛杭州探老婆，Lynn在社交平台分享了一段影片，片中戴著黑超的郭可頌對著鏡頭展示機票，興奮表示：「我今日即興買咗張機票去杭州，畀個驚喜佢先！」經過幾小時飛機再轉車，郭可頌終於抵達Lynn的直播間外，眼見老婆的直播間放滿密密麻麻的商品，他心痛地表示要馬上行動送驚喜。

郭可頌爆老婆Lynn好少時間喺香港，仲話：「做嘢又辛苦，勁掛住佢。」所以即買機票飛杭州搵老婆。（抖音@熊黛林）

郭可頌爆老婆Lynn好少時間喺香港，仲話：「做嘢又辛苦，勁掛住佢。」（抖音@熊黛林）

鏡頭前派心心 Lynn驚訝甜笑放閃

郭可頌悄悄走近老婆身邊，當時正以素顏示人、戴著黑色太陽帽的Lynn正專心與工作人員開會，完全未有察覺老公的到來。郭可頌隨即在鏡頭前對老婆單手比出「心型手勢」，並溫柔地叫了一聲：「老婆。」Lynn抬頭一望，第一時間流露出極度愕然的驚訝表情，確認是老公後瞬間融化，開心爆出冧爆甜笑：「哈哈哈！」喜悅之情盡在不言中。其後兩公婆更甜蜜互動，由Lynn親自為老公化妝，隔住個Mon都覺得甜到漏！

去到直播間，Lynn未發現已派心。（抖音@熊黛林）

叫咗老婆一聲，Lynn流露驚訝表情。（抖音@熊黛林）

梗係開心。（抖音@熊黛林）

幫老公化妝。（抖音@熊黛林）

夫妻甜蜜互動。（抖音@熊黛林）