視帝舊愛宣布懷第二胎　三年抱兩湊成「好」字：我們的願望成真了

現年37歲的陳芷尤自2019年離巢無綫（TVB）後返回新加坡繼續發展演藝事業，拍電影又拍網劇，事業順利，2024年3月突然宣布婚訊，同年9月誕下兒子「小龍果」，一家三口幸福美滿。日前陳芷尤在社交平台報喜，宣布懷第二胎的喜訊，並公布今胎佗女，成功湊成「好」字！

陳芷尤自2019年離巢無綫（TVB）後返回家鄕新加坡繼續發展演藝事業。（IG@xoxoapo）

Fit！（IG@xoxoapo）

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浪漫。（IG@xoxoapo）

2024年3月突然宣布婚訊。（IG@xoxoapo）

一家三口幸福美滿。（IG@xoxoapo）

一家三口幸福美滿。（IG@xoxoapo）

陳芷尤宣布懷第二胎揭佗B女

陳芷尤日前拍片分享喜訊，片中她與老公及囝囝一起坐在梳化上，而茶几上就有兩張分別寫着「BOY」及「GIRL」的黃色字卡，當兩人得知BB的性別是女仔時即興奮大叫，陳芷尤老公Jensen更開心到彈起，而陳芷尤亦以英文留言道：「我們的願望成真了！從男孩媽媽時代…升級到女孩媽媽！我現在心裡感到非常滿足🩷」

宣布懷第二胎！（影片截圖）

佗B女！（影片截圖）

興奮大叫！（影片截圖）

興奮大叫！（影片截圖）

興奮大叫！（影片截圖）

超開心！（影片截圖）

超開心！（影片截圖）

恭喜恭喜！（影片截圖）

陳芷尤曾與張振朗拍拖5年幾

出生於香港的陳芷尤4歲隨家人移民新加坡，其後回流返港做模特兒，2011年參選港姐，落選後被安排入讀第25期藝員訓練班，與同學張振朗曾有一段戀情，直至2018年4月宣布分手。張振朗曾在電台節目中自爆兩人拍拖5年幾，並剖白分手的原因：「可能大家追求嘅嘢唔同咗啦，佢去咗新加坡發展，咁我喺香港，可能大家嘅目標唔同咗，所以就分開。」他還直言當初分手後花了近一年時間才能平復心情。2019年張振朗與文青女神楊偲泳（Renci）公開戀情，他更大讚女友細心、人品好，拍拖以來感情穩定。

陳芷尤曾與張振朗拍拖，直至2018年4月宣布分手。（IG@xoxoapo）

陳芷尤在《重新出發》中大騷身材。（IG@xoxoapo）

陳芷尤曾拍旅遊節目大曬好身材。（IG@xoxoapo）

陳芷尤帶觀眾走訪新加坡。（IG@xoxoapo）

張振朗與楊偲泳（Renci）感情穩定。（Facebook圖片）

陳芷尤去年9月補擺婚宴

而陳芷尤在2019年離開TVB後，返回新加玻繼續發展，2024年3月驚爆婚訊，更雙喜臨門升格做人母。去年9月陳芷尤同老公補擺婚宴，兩人郎才女貌，十分登對。陳芷尤不時在社交平台分享與老公的甜蜜點滴，又大曬一家三口的幸福日常生活，如今宣布懷第二胎，即將組成四口之家，羡煞旁人！

恩愛！（IG@xoxoapo）

婚紗相。（IG@xoxoapo）

郎才女貌。（IG@xoxoapo）

去年9月補擺婚宴。（IG@xoxoapo）

去年9月補擺婚宴。（IG@xoxoapo）

去年9月補擺婚宴。（IG@xoxoapo）

幸福！（IG@xoxoapo）

好登對！（IG@xoxoapo）

好恩愛！（IG@xoxoapo）

幸福！（IG@xoxoapo）