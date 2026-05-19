視帝舊愛宣布懷第二胎 三年抱兩湊成「好」字：我們的願望成真了
撰文：董欣琪
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現年37歲的陳芷尤自2019年離巢無綫（TVB）後返回新加坡繼續發展演藝事業，拍電影又拍網劇，事業順利，2024年3月突然宣布婚訊，同年9月誕下兒子「小龍果」，一家三口幸福美滿。日前陳芷尤在社交平台報喜，宣布懷第二胎的喜訊，並公布今胎佗女，成功湊成「好」字！
陳芷尤宣布懷第二胎揭佗B女
陳芷尤日前拍片分享喜訊，片中她與老公及囝囝一起坐在梳化上，而茶几上就有兩張分別寫着「BOY」及「GIRL」的黃色字卡，當兩人得知BB的性別是女仔時即興奮大叫，陳芷尤老公Jensen更開心到彈起，而陳芷尤亦以英文留言道：「我們的願望成真了！從男孩媽媽時代…升級到女孩媽媽！我現在心裡感到非常滿足🩷」
陳芷尤曾與張振朗拍拖5年幾
出生於香港的陳芷尤4歲隨家人移民新加坡，其後回流返港做模特兒，2011年參選港姐，落選後被安排入讀第25期藝員訓練班，與同學張振朗曾有一段戀情，直至2018年4月宣布分手。張振朗曾在電台節目中自爆兩人拍拖5年幾，並剖白分手的原因：「可能大家追求嘅嘢唔同咗啦，佢去咗新加坡發展，咁我喺香港，可能大家嘅目標唔同咗，所以就分開。」他還直言當初分手後花了近一年時間才能平復心情。2019年張振朗與文青女神楊偲泳（Renci）公開戀情，他更大讚女友細心、人品好，拍拖以來感情穩定。
陳芷尤去年9月補擺婚宴
而陳芷尤在2019年離開TVB後，返回新加玻繼續發展，2024年3月驚爆婚訊，更雙喜臨門升格做人母。去年9月陳芷尤同老公補擺婚宴，兩人郎才女貌，十分登對。陳芷尤不時在社交平台分享與老公的甜蜜點滴，又大曬一家三口的幸福日常生活，如今宣布懷第二胎，即將組成四口之家，羡煞旁人！