黃夏蕙驚揭楊思琦與李泳豪分手內幕　極多富二代追：偏偏揀我契仔

3月藝人施明病逝，前夫李家鼎（鼎爺）與兩名兒子李泳漢及李泳豪的家庭糾紛隨即鬧到滿城風雨。而港姐冠軍楊思琦身為李泳豪前度，當年她被指「貪錢」移情別戀，愛上前跳水運動員吳帥，最後戲劇性地跟兩個男人分手，誕下楊卓穎後做單親媽媽獨力養女。但隨住長子李泳漢與次子李泳豪的家庭糾紛全面爆發，父子、兄弟互揭瘡疤，更爆出爭家產等醜聞，令大批網民風向大轉，直指思琦妹能「及時止蝕」沉冤得雪。身為李泳漢及李泳豪契媽的黃夏蕙近日上節目，力證思琦妹當年極多富二代追求，但不揀麵包揀愛情，「偏偏揀咗咗我契仔！」

李泳豪多次被李泳漢指逼鼎爺分身家，取走鼎爺340萬存款。（ig圖片）

黃夏蕙力證楊思琦當年極多富二代追求

黃夏蕙近日拍片透露認識楊思琦，稱讚對方「好乖，我好錫佢㗎！」問到楊思琦當年是否被人搞走，黃夏蕙直認不諱，又指楊思琦本不想同李泳豪分手，「唔想嘅、唔想嘅。」黃夏蕙對思琦妹的印象很好，「好普通嘅女仔，好鍾意靚。」

黃夏蕙稱當年楊思琦選到港姐冠軍是實至名歸，又靚又好身材，極多富二代追求之下，卻偏偏揀了李泳豪，黃夏蕙說：「好多人鍾意佢，但佢偏偏就鍾意咗我契仔。咁多契仔梗係唔係環境好好嗰啲，唔係富二代嗰啲，佢甘願去捱，我都好佩服佢。佢一個香港小姐咁有名、咁多富二代追佢，佢都唔鍾意，佢就偏偏鍾意咗我契仔。」黃夏蕙指，楊思琦同李泳豪9年失去了青春、也沒有錢；又認為楊思琦「唔多唔少都有委屈，一個女仔如果冇委屈，都唔會走。」

楊思琦為獲獎最多的2001年香港小姐，當選過後得到許多電視劇、主持；不過，2011年宣佈與李泳豪分手後形象大插水。（YouTube截圖）

楊思琦初入行拍攝TVB劇《血薦軒轅》邂逅李家鼎的兒子李泳豪。（電視截圖）

講到當年公開戀情，她直認太蠢太誠實：「咁我真係拍拖，啲記者問你『楊思琦，你係咪拍緊拖？』咁我咪話係囉，我拍緊拖……實則我拍緊劇個劇組100對couples都拍緊拖，但佢哋冇人走上嚟認喎，我嗰時真係好蠢，我做乜認呢？我應該唔好認呀！」（資料圖片）

楊思琦與李泳豪分手 李泳漢代弟出頭狂數女方

楊思琦在2002年因拍攝劇集《血薦軒轅》邂逅李泳豪，當時楊思琦不幸墮馬受傷，在李泳豪悉心照料下撻着，兩人拍拖長達9年，曾到談婚論婚階段。但於2001年楊思琦突然單方面向傳媒宣布分手，事件引起李家上下的不滿，李泳漢代弟出頭狂數楊思琦，與李泳豪分手不久，楊思琦為富二代男友吳帥誕下女兒，令她背負「拜金」、「無情」等罵名多年，近來因李家風波終獲「平反」。

楊思琦曾經在直播中爆喊！（直播截圖）

楊思琦自嘲公開戀情「太蠢太誠實」 罕談女兒生父吳帥

思琦近日接受伍詠薇（伍姑娘）及李凱賢（Brian）主持的HOY節目《九運會客室》訪問，講到當時公開戀情，她直認太蠢太誠實：「開頭做freshman、新人，咁我真係拍拖，啲記者問你『楊思琦，你係咪拍緊拖？』咁我咪話係囉，我拍緊拖……實則我拍緊劇個劇組100對couples都拍緊拖，但佢哋冇人走上嚟認喎，我嗰時真係好蠢，我做乜認呢？我應該唔好認呀，我而家大個，嗰時如果俾我選擇，我唔鬼認，咁而家你哋咪唔知道我拍咗拖囉！」她坦言公司事後有下旨叫她「收埋」，她心諗：「咁我都認咗，點收埋？」但她自問努力工作、睇工作比戀情還重要，可惜常被外間以為戀愛腦。

對於被指拜金，思琦以四字「百辭莫辯」回應，她重申：「我唔係咁嘅人，如果真係要搵個有錢嘅，我出嚟都會有人介紹，我街都唔出。有人話『嗰個又好好，好富有！』『唓？關我咩事呀？』」她承認與李泳豪拍拖時有人追求，但並冇心動。至於女兒生父吳帥，思琦坦言當時與對方是認真：「你本應想係走到去結婚嘅階段，但係唔能夠，你估玩咩？無啦啦生個女，梗係想有好結果！」

李泳漢被爆「要斬死佢爸爸」

這場風波近日又有新進展，早前錄音爆出大仔李泳漢原來多年來不願工作，攤大手板問鼎爺拎錢養家；近日又有多位街坊揭露李泳漢在鏡頭前「扮孝順」，私下卻時常飲酒發脾氣，對家傭惡言相向，街坊更證實鼎爺經常上門給予生活費，但換來的卻是恐怖的叫囂，甚至親耳聽見李泳漢在屋內大喊「要斬死佢爸爸」，因長期大吵大鬧屢惹警察上門。

黃夏蕙力證楊思琦當年極多富二代追求。（抖音）

受盡委屈離開李泳豪。（抖音）

對於有沒有關心消瘦的鼎爺，思琦就表示沒有直接聯絡對方問候：「希望佢多啲好好咁樣照顧自己，休息多啲，唔好咁操勞，我哋後輩只能問候。」（葉志明攝）