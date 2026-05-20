前TVB花旦舊照出土戴黑超夾Walkman極in 曾戀大馬富商未婚生子
撰文：董欣琪
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現年67歲的前TVB「御用阿媽」陳秀珠在80年代成為當家花旦之一，從影超過40年的她在2021年宣布離巢，近年除了拍攝ViuTV劇集《法與情》、《麻甩媽咪》之外，又不時相約好友行山、打波，享受半退休生活。日前陳秀珠在社交平台曬出後生時期的舊照，並寫道：「哈哈 偶爾找到相片中和朋友享受陽光與海灘，竟然忘記對方名字😅咦！很少有這樣穿衣配搭加Walkman耳機，又幾in😂」
陳秀珠沙灘舊照造型前衛 曾戀大馬富商未婚生子
相中所見，戴上黑超的陳秀珠身穿白色T裇及牛仔短褲，腰間夾着一部Walkman，一身打扮相當前衛，她與兩位好友坐在沙灘上，面對鏡頭展露笑容，當年的陳秀珠青春可人，非常靚女！陳秀珠在1979年參選香港小姐三甲不入，落選後重返航空公司工作，但其後獲得試鏡機會，加入TVB後拍了不少劇集，成為當家花旦。而陳秀珠同屆港姐季軍鍾慧冰曾大爆對方的情史，她透露當年陳秀珠到馬來西亞登台，在《歡樂今宵》（EYT）已故女星陳儀馨介紹下認識雲頂賭場老闆兒子林致華，二人曾有一段情，但最後分手收場，直至1999年陳秀珠突傳在美國誕下兒子陳迪加，但一直未有透露兒子生父的身份。
陳秀珠兒子至今不知生父身份
陳秀珠曾在接受訪問時提及當年未婚生子，兒子至今都不知道爸爸的身份：「有咗咪生囉，我決定咗啲嘢就會勇往直前做。（唔會覺得對小朋友成長唔好咩？）所以我要加倍保護佢、愛佢，佢讀到小學至過去美國。（一個人過去美國？）唔係呀，我有陪佢㗎，我每年都留喺嗰邊半年再返嚟做嘢，我有啲朋友喺嗰邊（照顧佢），出外靠朋友。」她承認當時是有掙扎過，但最重要是自己負責。