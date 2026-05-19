楊思琦後悔太誠實認戀李泳豪　罕談女兒生父吳帥：本想走到結婚

早前施明離世，李泳豪李泳漢兄弟反目、李家鼎公開家醜的風波，卻意外地令李泳豪前女友楊思琦「被平反」，從分手後被鬧足十多年，到如今網民去她的社交平台留言區集體認錯，發展極度戲劇性！早前楊思琦受訪時，表示擔心鼎爺身體，回應李家事件時表現獲網民讚大方，近日她出席伍詠薇（伍姑娘）及李凱賢（Brian）主持的HOY《九運會客室》節目受訪，談到李家事件及坦承當年後悔太誠實公開戀情，更罕有地談及女兒生父吳帥，坦言：「你本應想係走到去結婚嘅階段，但係唔能夠，你估玩咩？無啦啦生個女，梗係想有好結果！」

楊思琦出席伍詠薇（伍姑娘）及李凱賢（Brian）主持的《九運會客室》節目受訪，談到李家事件及坦承當年後悔太誠實公開戀情，更罕有地談及女兒生父吳帥。（HOY媒體網絡）

思琦後悔太誠實認戀李泳豪：我嗰時真係好蠢

當伍姑娘開始追問戀情時，突然口誤說：「你同泳漢拍拖……」思琦隨即耍手：「我唔係同泳漢拍拖呀！」結果二人爆笑，伍姑娘笑指：「撈亂，對唔住！（思琦：你搞清楚未呀？）」到正式入正題，思琦說事情已過去十多年，沒必要回望，講到當時公開戀情，她直認太蠢太誠實：「開頭做freshman、新人，咁我真係拍拖，啲記者問你『楊思琦，你係咪拍緊拖？』咁我咪話係囉，我拍緊拖……實則我拍緊劇個劇組100對couples都拍緊拖，但佢哋冇人走上嚟認喎，我嗰時真係好蠢，我做乜認呢？我應該唔好認呀，我而家大個，嗰時如果俾我選擇，我唔鬼認，咁而家你哋咪唔知道我拍咗拖囉！」她坦言公司事後有下旨叫她「收埋」，她心諗：「咁我都認咗，點收埋？」但她自問努力工作、睇工作比戀情還重要，可惜常被外間以為戀愛腦。

當伍姑娘開始追問戀情時，突然口誤說：「你同泳漢拍拖……」思琦隨即耍手：「我唔係同泳漢拍拖呀！」結果二人爆笑。（HOY媒體網絡）

講到當年公開戀情，她直認太蠢太誠實：「咁我真係拍拖，啲記者問你『楊思琦，你係咪拍緊拖？』咁我咪話係囉，我拍緊拖……實則我拍緊劇個劇組100對couples都拍緊拖，但佢哋冇人走上嚟認喎，我嗰時真係好蠢，我做乜認呢？我應該唔好認呀！」（資料圖片）

感動獲網民平反 自言問心無愧：我不嬲都鬧衰晒，鬧成世

對於被指拜金，思琦以四字「百辭莫辯」回應，她重申：「我唔係咁嘅人，如果真係要搵個有錢嘅，我出嚟都會有人介紹，我街都唔出。有人話『嗰個又好好，好富有！』『唓？關我咩事呀？』」她承認與李泳豪拍拖時有人追求，但並冇心動。對於近日被網民平反，思琦直言從沒諗過：「分開咗有十幾年，嗰件事到而家……但係我真係冇諗過，譬如我直播，網民走入嚟話『我好支持你，加油！』或者我有啲視頻佢哋留言，好正面咁樣鼓勵我，我不嬲都鬧衰晒，鬧成世⋯⋯成日都話我衰，都冇人讚我好嘅，所以好感動！同埋我問心無愧！最近突然間好多noise係走嚟係支持我，我就感恩囉，但係我好多謝各界好多唔同嘅朋友，唔識嘅影迷、fans，呢樣嘢我好開心。」對於有沒有關心鼎爺，思琦就表示沒有直接聯絡對方問候：「希望佢多啲好好咁樣照顧自己，休息多啲，唔好咁操勞，我哋後輩只能問候。」

對於被指拜金，思琦以四字「百辭莫辯」回應，她重申：「我唔係咁嘅人，如果真係要搵個有錢嘅，我出嚟都會有人介紹，我街都唔出。有人話『嗰個又好好，好富有！』『唓？關我咩事呀？』」她承認與李泳豪拍拖時有人追求，但並冇心動。

楊思琦近日獲網民平反，她直言從沒想過：「我不嬲都鬧衰晒，鬧成世⋯⋯成日都話我衰，都冇人讚我好嘅，所以好感動！」（資料圖片）

對於有沒有關心消瘦的鼎爺，思琦就表示沒有直接聯絡對方問候：「希望佢多啲好好咁樣照顧自己，休息多啲，唔好咁操勞，我哋後輩只能問候。」（葉志明攝）

罕談吳帥 稱原本想結婚：無啦啦生個女，梗係想有好結果！

楊思琦當年突然生女，伍姑娘問她「點解咁衝動？」她回答：「唔係衝動嘅，其實，即係已經（同李泳豪）唔係一齊嘅時候，咁啱啱展開咗，而呢個（吳帥）係我以前認識嘅，而唔係話你識咗十日就走去結婚嗰啲。」伍姑娘追問關係維持了多久，思琦表示：「我諗……你真係考我，我點答你呀？維持咗幾耐……以前已經係認識，未同豪仔拍拖，已經係認識，唔係話你分手，之後先突然間認識咗新嘅一個。」她續說：「但係冇諗過原來係唔可以喺埋一齊，你以前認識咗，你本應想係走到去結婚嘅階段，但係唔能夠，你估玩咩？無啦啦生個女，梗係想有好結果！大家都有個共識，但係發現有啲嘢真係唔OK，未必接受得到，成世㗎喎，咁你覺得唔OK，就算我有個女，咁我唔好意思，我真係唔可以一齊，但係我呢一個（小朋友）我都會keep住囉，因為係上天俾我嘅禮物嚟㗎嘛。但係當時好多人唔理解，覺得我唔知點，講到我……仲多負面嘢，咁咪生咗個女囉，然後好愛佢，又好開心，自己照顧佢，又做工作囉。」而最後，講到思琦現時的老公收得好埋，思琦說：「係，收得好埋，我唔敢講，我唔敢再講，唔好再問我！你知啦，踩蕉皮踩得多。」但她表示老公很疼錫她與前任所生的女兒Krystal。

楊思琦當年突然生女，伍姑娘問她「點解咁衝動？」她回答：「唔係衝動嘅，其實，即係已經（同李泳豪）唔係一齊嘅時候，咁啱啱展開咗，而呢個（吳帥）係我以前認識嘅，而唔係話你識咗十日就走去結婚嗰啲。」（HOY媒體網絡）

楊思琦表示與吳帥相識多年。（網上圖片）