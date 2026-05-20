王浩信錄歌唱「許過約誓在我心裡沒終止」忽然爆喊　婚姻狀況成謎

兩屆TVB視帝王浩信自離巢後，全副心機北上發展，在內地綜藝、拍劇、唱歌瓣瓣撈。早前他更放下視帝包袱，大跳被網民指「油膩」的抖音男團舞，可謂完全豁出去。將於5月30日在廣州舉行演唱會的他，近日在社交平台分享錄製新歌的花絮，期間更因為歌曲講述悲慘的愛情故事而一度情緒失控，在錄音室感觸落淚，難免令人想起他的真實感情狀況，與陳自瑤（Yoyo）的婚姻仍是撲朔迷離。

王浩信是兩屆TVB視帝。（資料圖片）

王浩信同陳自瑤屢傳婚變。（微博@王浩信）

王浩信於內地綜藝節目《今晚好犀利》，表現出不一樣的自己，他化身抖音網紅大跳網紅舞《萬物生》，模式跟足現時最流行的抖音男團團播。(小紅書)

王浩信跳《大展鴻圖》，網民反應兩極。(小紅書)

錄悲情歌感觸拭淚：唔得呀，想喊

王浩信將於5月30日在廣州中山紀念堂舉行《信念Belief》演唱會，更邀得舊拍檔胡杏兒擔任嘉賓。日前，官方網站釋出一段他錄製新歌的幕後花絮。王浩信透露，新歌講述一個淒美又悲壯的愛情故事，自己聽Demo時已經忍不住落淚：「感覺就是跟這個角色有一種感應吧。」

在錄音室內，王浩信先是錄製《我不怪你》的Rap部分，隨後在錄製主打歌《輕衣》時，唱到歌詞「春風流連下次，再欣賞秋色跟雪霜落時，曾經許過約誓在我心裡沒終止....孤星難斬斷...」，他突然情緒湧上心頭，停下來不斷拭淚並抖大氣，直言：「嘩，唔得呀，想喊。」錄音完畢後，他坦言演繹這首歌付出了很大的能量，有很多瞬間都與角色產生了強烈的共鳴。

王浩信錄悲情歌，情緒好快投入。（抖音@王浩信演唱會官方）

王浩信錄悲情歌，情緒好快投入。（抖音@王浩信演唱會官方）

唱到「許過約誓在我心裡沒終止」忽然爆喊。（抖音@王浩信演唱會官方）

唱到「許過約誓在我心裡沒終止」忽然爆喊。（抖音@王浩信演唱會官方）

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爭取時間練歌 疊拍兩劇頂硬上

除了籌備演唱會，王浩信目前亦在內地同時接拍了兩部劇集，工作量驚人。他在影片中透露，自己正身處前往韶關的高鐵上：「兩邊拍攝的地點很遠，剛剛從延平回到韶關，所以很多時候會利用在高鐵上的時間去準備歌曲。」面對排山倒海的工作，他坦言確實有點壓力，但仍希望能用鏡頭記錄下這個拼搏的過程。

坐高鐵都練歌，好勤力。（抖音@王浩信演唱會官方）

準備演唱會，仲有兩部戲在手，好忙。（抖音@王浩信演唱會官方）

陳自瑤曾發表疑似「單身宣言」

王浩信與太太陳自瑤（Yoyo）於2011年結婚後，育有一女，但近年屢傳婚變，近年甚少晒夫妻合照，加上王浩信長駐內地工作，而去年陳自瑤疑似發表「單身宣言」，以及好友楊茜堯在訪問中疑似說溜嘴、間接證實陳自瑤、王浩信婚變之後，令二人婚姻狀況更添迷霧。