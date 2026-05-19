伍詠薇爆楊思琦被演員集體欺凌　爆喊衝出廠：一群人鬧到佢X街

楊思琦近日出席伍詠薇（伍姑娘）及李凱賢（Brian）主持的《九運會客室》節目受訪，思琦和伍姑娘在TVB時已多次合作，今次在節目上重逢，伍姑娘一坐低已連環爆料，講到思琦當年在拍劇時被集體欺凌，而思琦回想起當時，都不禁在節目上落淚！



楊思琦近日出席伍詠薇（伍姑娘）及李凱賢（Brian）主持的《九運會客室》節目受訪，伍姑娘一坐低已連環爆料，講到思琦當年在拍劇時被集體欺凌。（YouTube@ HOY媒體網絡）

伍詠薇爆楊思琦被欺負：一群人恰佢

伍姑娘說當時是拍時裝劇，自己是主角，該劇是「雙生雙旦」，她說：「入面好多前輩，亦都好多同輩，可以話係雙生雙旦。講真，呢套劇我本人都唔開心，我好少拍劇唔開心。佢同我有好多戲份，佢當時呢套電視劇係比一圍人恰佢、一群人恰佢，佢唔覺嘅。佢係very好勤力、好乖嘅女仔，佢發生事件應該開咗工冇幾耐，已經發覺有人對佢……㗎啦，掛住對劇本，冇乜點理佢。」

伍詠薇爆楊思琦拍劇時被集體欺凌：「佢當時呢套電視劇係比一圍人恰佢、一群人恰佢。」（YouTube@ HOY媒體網絡）

楊思琦被前輩大鬧遮燈光啞忍多時 終爆喊衝出廠

伍姑娘指，人是物以類聚，當其他人見到思琦被蝦，都會蝦埋一份及附和，她亦覺得思琦好「黑仔」，並把所有委屈吞下去。她憶述最難忘一次是夜晚12點幾，準備拍完就放宵夜：「場戲就講成班人齊人嘅，恰佢嗰班人啦，齊晒人嘅，全部主角齊晒！臨時演員都有嘅，特約都有嘅，講緊成個conference room出到嚟開門，就企出嚟，個位好窄，大家排排排，打燈啲Camera man排晒喺度好迫，佢（思琦）就已經覺得好辛苦，成日俾人蝦，突然間有一位前輩就話『嗰啲唔知咩人嚟㗎！撈咗咁多年，啲燈又遮住我塊面，都唔知點㗎！」佢都慣咗，又瀨嘢（楊思琦：我都慣咗㗎喇。）又到時辰，其實啲導演、個個都知，剝花生嗰啲人，嗰個導演好好，個導演都知，當日個女導演就話『唔係唔係，其實冇乜問題嘅，可以再郁嘅。』已經想息事寧人，大家都明白做好件事。」

有次開劇，該名前輩帶頭話思琦遮住燈光：「嗰啲唔知咩人嚟㗎！撈咗咁多年，啲燈又遮住我塊面，都唔知點㗎！」（YouTube@ HOY媒體網絡）

衝出廠爆喊後 遭同劇演員連環落井下石：全部都係PK

然後事件被推至高峰，思琦聽到對方「對空氣喊話」，已又閃又避，但對方都說：「唉！又遮住！」不過現場冇其他人出聲，伍詠薇就幫口，她說：「我話『不如咁啦，等導演排好啲啲嘢先啦，導演你話喇！』最好就咁㗎啦，導演排好，都係鬧，好多聲音，好似老鼠聲咁嘈。」此時思琦突然大叫了一句，然後就爆喊，令伍姑娘都愕然，「嗰啲人話『嘩嘩嘩！做乜嘢？』『係啦，又唔知做乜嘢，喊啦，你喊啦！』有啲人又話『唔知做咩，玩咋嘛，話錯你咩？』」伍姑娘說前輩、後輩全部都喪鬧楊思琦：「全部都係PK！鬧到佢X街！」思琦當時衝出化妝間喊，伍姑娘說廠內有人說：「出去喊，咪就係等監製落嚟嗰啲人囉！」思琦原來到2026年的今天才知道這件事，她委屈說：「我都冇監製電話，我點打俾佢？」之後監製下來，想息事寧人，後來見思琦喊到雙眼紅腫，監製便提議先放宵夜。

思琦聽到對方「對空氣喊話」，已又閃又避，但對方都說：「唉！又遮住！」最終思琦突然大叫及爆喊衝出廠。（YouTube@ HOY媒體網絡）

核心前輩袖手旁觀突然開聲 原來是趕收工

思琦繼續追問當時情況：「監製有冇誤會我呢？會唔會覺得係我問題？」伍姑娘：「監製同佢哋好熟，所以⋯⋯（咁都冇辦法）但係監製係好人嚟嘅。（好人唔識得分是非嘅？）個高潮位就係，你出咗去之後，有個人就話，『哎呀，你哋真係嘈！』我心諗好吖，終於有前輩出嚟講句說話，我等聽，佢話『你唔好搞咁多事啦！我趕住時間收工㗎！』唔怪得之成件事冇出聲，原來趕住收工，你作為最重心嘅核心人物，你係咪喺件事核心裏面， Team work裏面，你應該主持公道或者唔出聲呢？」思琦聞言表示：「哦，原來係佢自己，唔係幫我。」

思琦原來到2026年的今天才知道這件事，她委屈說：「我都冇監製電話，我點打俾佢？」又問：「監製有冇誤會我呢？會唔會覺得係我問題？」（YouTube@ HOY媒體網絡）

伍姑娘爆結局時思琦再被當透明

而思琦在節目上亦忍不住落淚，她坦言自己本來已沒有記住這些事，但因為伍姑娘實在扮得太神似，她才一下子記起那些人的嘴臉，不禁悲從中來。伍姑娘還說，拍到大結局一集，那位欺凌者自己整了甜品去現場派畀大家食，跟眾人說：「請你食吖！」唯獨去到楊思琦面前卻擰歪面，其他人又立即附和：「係囉，做乜請佢食？」令伍姑娘覺得相當幼稚，當思琦說「伍姑娘，我真係好感動。從來，係你第一個而家幫我將我平反嘅！」伍姑娘強調自己所講的句句屬實：「我發誓如果我講大話俾雷劈死！」

而思琦在節目上亦忍不住落淚，她坦言自己本來已沒有記住這些事，但因為伍姑娘實在扮得太神似，她才一下子記起那些人的嘴臉，不禁悲從中來。（YouTube@ HOY媒體網絡）

伍姑娘還說，拍到大結局一集，那位欺凌者自己整了甜品去現場派畀大家食，跟眾人說：「請你食吖！」唯獨去到楊思琦面前卻擰歪面，其他人又立即附和：「係囉，做乜請佢食？」令伍姑娘覺得相當幼稚。（YouTube@ HOY媒體網絡）

伍姑娘強調自己所講的句句屬實：「我發誓如果我講大話俾雷劈死！」（YouTube@ HOY媒體網絡）

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伍詠薇模仿欺負自己的前輩。（YouTube@ HOY媒體網絡）

涉事劇疑為《翻叮一族》

節目在網上引起熱議，有人就認為涉事的劇集為2010年的《翻叮一族》，主要演員包括夏雨、許紹雄、商天娥、伍詠薇、陳鍵鋒、敖嘉年、楊思琦及唐詩詠。此外，Brian有問兩位，該名欺凌的前輩還是否在這一行，她們表示：「唔清楚，唔知情，不過應該唔喺香港。」

有人就認為涉事的劇集為2010年的《翻叮一族》，主要演員包括夏雨、許紹雄、商天娥、伍詠薇、陳鍵鋒、敖嘉年、楊思琦及唐詩詠。