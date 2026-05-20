前TVB女星與老公富豪飯堂撐枱腳賀結婚5周年　轉行保險年薪過百萬

現年45歲的夏竹欣畢業於2001年無綫電視（TVB）藝員訓練班，曾參演過不少經典劇集，但多數是戲份不多的配角，當中以《衝上雲霄2》中飾演飛行學員「明日夢（Win）」一角最為觀眾熟知。夏竹欣在2015年離巢後轉投保險界，2021年宣布與圈外男友黎偉諾結婚，日前兩人迎來結婚5周年，兩公婆撐枱腳慶祝，大曬幸福！

夏竹欣畢業於2001年無綫電視（TVB）藝員訓練班，曾參演過不少經典劇集。（IG@joehasummer）

女強人look！（IG@joehasummer）

連炎輝生日大搞派對慶祝，夏竹欣亦有出席。（IG@joehasummer）

夏竹欣搭住連炎輝膊頭合照。（IG@joehasummer）

陳玉蓮。（IG@joehasummer）

佘詩曼。（IG@joehasummer）

成績斐然！（IG@joehasummer）

夏竹欣2021年與圈外男友黎偉諾結婚。（IG@joehasummer）

夏竹欣與老公慶祝結婚5周年甜蜜放閃

夏竹欣在社交平台曬出多張合照，並寫道：「完完全全寵壞我嘅就係呢位黎生🥰HAPPY ANNIVERSARY周年紀念指定動作，結婚5周年快樂，多謝你一直寵愛我陪伴我🫶🏻❤️🥰」相中所見，夏竹欣同老公在「富豪飯堂」富臨飯店撐枱腳，又開香檳慶祝，兩人頭貼頭合照，相當甜蜜，羡煞旁人！

夏竹欣同老公在「富豪飯堂」富臨飯店撐枱腳慶祝結婚5周年！（IG截圖）

好恩愛！（IG截圖）

2021年5月12日結婚。（IG截圖）

迎來結婚5周年！（IG截圖）

生日飯。（IG截圖）

兩公婆好恩愛！（IG@joehasummer）

Sweet！（IG@joehasummer）

恩愛。（IG@joehasummer）

夏竹欣曾戀「御用有錢人」黃子雄 離巢轉投保險界變女強人

夏竹欣當年曾與有TVB「御用有錢人」之稱的黃子雄有過一段情，兩人因合作拍攝《同事三分親》而撻着，拍拖8年後因了解而分手，但再見亦是朋友。夏竹欣在2015年離巢後轉投保險界，曾獲得不少獎項，包括年薪過百萬的傑出保險從業員榮譽，事業一帆風順，愛情亦同樣得意，2021年她宣布與圈外男友黎偉諾結婚，黃子雄亦大方送上祝福：「我哋仍然係好好嘅朋友，經常會見面，我當然知道佢訂婚，好替佢哋開心。」

有TVB「御用有錢人」之稱的黃子雄《同事三分親》飾演Vincent，與關詠荷有不少對手戲，亦因拍這套劇與夏竹欣撻着。（影片截圖）

夏竹欣與黃子雄再見亦是朋友。（IG圖片）

夏竹欣與舊愛黃子雄亦大方合照。（IG@joehasummer）

夏竹欣與舊愛黃子雄亦大方合照。（IG@joehasummer）

再見亦是朋友！（IG@joehasummer）

夏竹欣與關詠荷曾合作拍攝處境劇《同事三分親》。（IG@joehasummer）

一起睇騷。（IG@joehasummer）

2021年與圈外男友黎偉諾結婚。（IG@joehasummer）

恩愛。（IG@joehasummer）