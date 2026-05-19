姜濤狂塞粉絲食飯糰勁粗暴　為拼$5000口中塞滿砵仔糕醜態盡現

ViuTV遊戲節目《8點直樂VIURIETY》昨日（18日）一集由MIRROR成員主持，分別有：Alton王智德、Edan呂爵安、Frankie陳瑞輝、Ian陳卓賢、Jeremy李駿傑、姜濤、Stanley邱士縉及Tiger邱傲然。當中姜濤部分最多人談論，當然除了他被「停牌」後大家極度關心外，他在節目中的「食相」及「玩相」非常吸睛。

姜濤部分最為多人談及，他在節目中的「食相」及「玩相」都被網民批很差。(節目截圖)

姜濤強行將飯糰塞入粉絲嘴

「玩相」方面，姜濤在節目中需要製作飯糰，然後再餵粉絲吃，而「餵食粉絲」這個重任就落在姜濤及Edan身上。主持強尼問在場的粉絲想先吃「天使」還是「地獄」？當他聽到地獄時，馬上帶著姜濤上前，姜濤先拿起一個飯糰作狀想拋出去說：「擘大個口！」因為眼前太多粉絲舉手表示想吃，最後強尼替他選了一位沒舉手的粉絲，該粉絲更疑似說了一句：「唔好啦！」但最後還是乖乖張開了嘴讓姜濤餵食。姜濤把手上的飯糰塞了一半進該粉絲的嘴後，未有等她咬開，便一掌拍在飯糰上，欲把飯糰全都塞進該粉絲的嘴，只見該粉絲對著姜濤的行為流露出痛苦的神情。最後姜濤鬆開手後，見到飯糰仍在該粉絲的嘴邊，該粉絲立即用手盛著吃不了的飯糰，Jeremy馬上拿著紙巾跑過來讓該粉絲盛著。

姜濤強行把飯糰塞入粉絲嘴。(節目截圖)

姜濤食砵仔糕食相難看

之後在玩鬥快吃砵仔糕時，姜濤的「食相」更為難看。黃奕晨在講解完遊戲玩法後，不論在場的粉絲跟MIRROR成員都在笑，讓他不禁問：「笑咩啫！」之後更問MIRROR：「試唔試一次？」眾人推舉姜濤出來，而他亦馬上衝上來表示好，最後在試說「我係全宇宙食砵仔糕最快嘅人」時，未說就已經笑場。在比賽開始時，姜濤先把砵仔糕塞進嘴裡，完全不顧食相難看，反而粉絲們則食得正常，沒有「飛擒大咬」，只是盡快吃掉碟中兩個砵仔糕。相反姜濤全塞進嘴裡，咬又咬不動，把嘴巴塞得鼓鼓，可見他求勝心切，為嬴$5000可謂拼全力了，連黃奕晨都不禁要安慰姜濤：「慢慢食，慢慢食啊！」

姜濤的「食相」更為難看。(節目截圖)

姜濤食砵仔糕食相難看。(節目截圖)

姜濤求勝心切，為嬴$5000可謂拼全力了。(節目截圖)

姜濤把手上的飯糰塞了一半進該粉絲的嘴後。(節目截圖)

姜濤未有等該粉絲咬開，便一掌拍在飯糰上，欲把飯糰全都塞進該粉絲的嘴。(節目截圖)