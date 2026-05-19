東張西望｜少女遺失身份證疑被盜用假結婚：冒我簽名就可以結到婚

今日（19日）一集的《東張西望》，講到20多歲的李小姐因為遺失身份證，竟然被人偷去冒充去結婚！李小姐於2024年2月29日收到一個電話信息，指她信用卡花了20元租了一架共享單車，她才發覺錢包遺失，於是去備案。3月1日，她收到通知案件已成立。然後去年，有一位名叫阿娟的人找她，表示她的表侄子與李小姐結婚後失蹤了，於是透過電話及電話信息來找她，繼而揭發此事。

20多歲的李小姐「報東張」表示自己的身分證遺失，竟然被人偷去冒充她再去結婚。(節目截圖)

李小姐多次收「阿絹」通知表示大陸老公找不到她

去年9月，李小姐收到一個電話，對方表示「李小姐大陸老公找不到她，叫李小姐回覆」，李小姐聽到後一頭霧水，她覺得未婚的自己怎麼會有一個大陸老公，所以第一下反應以爲是騙案，以為對方想騙錢，所以不予理會。第二次是阿娟whatsapp李小姐，並指李小姐與她的表侄子已經「結婚」。對方還想拜託李小姐去辦理單身證明，用作申請單程證。對方還稱付1000元茶錢讓李小姐去辦證。李小姐告訴阿娟找錯人後便封鎖了對方。隔了兩星期，有兩個女人來到李小姐的家找她，李小姐的媽媽應門了解事件後，立即致電李小姐確認事件，才令李小姐相信真有此事，於是聯絡阿娟了解事件。

李小姐多次收「阿絹」通知表示大陸老公找不到她。(節目截圖)

李小姐見結婚證書上真的有自己名字感震撼

李小姐見到結婚證書上寫了她的名字後感到震撼，更質疑過真假及是否改圖：「真係寫咗我個名、身份證啦，地址就唔一樣，但個簽名就唔係我嘅。所以我就去婚姻註冊處，申請未婚證明書，之後一個禮拜收到通知話可以去領，當日收到就話我已經結咗婚，所以就唔可以出呢個未婚記錄書。冇諗過自己真係會有人冒簽我簽名就可以結到婚，當下即刻同個職員講，我真係冇結婚喎。」李小姐決定去報警，因為她3月1日收到通知表示已報失身份證，而對方則在3月5日入紙申請結婚，李小姐在3月11日申請補領了新身份證，但是對方仍能使用她的舊身份證去結婚，不禁令她質疑是否有漏洞。

李小姐見結婚證書上真的有自己名字感震撼。(節目截圖)

假李小姐「盧山真臉目」

另一方面，阿娟透露表侄子與假李小姐是在旺角一間律師樓進行簽紙結婚，但是阿娟回想當時假李小姐出現過奇怪行爲，她表示假李小姐戴帽和口罩，簽完文件便急腳離開。李小姐追問阿娟後，終於見到這個假李小姐的「盧山真臉目」，但就指假李小姐與自己是完全不像樣，而節目組利用AI來分析，則表示二人相似度大約有7至8成。節目組亦陪同李小姐去涉事旺角的律師樓查詢，繼續拆解假結婚集團的運作。

阿娟回想當時假李小姐出現過奇怪行爲，她表示假李小姐戴帽和口罩，簽完文件便急腳離開。(節目截圖)

假李小姐「盧山真臉目」。(節目截圖)