Ivy So聞粉絲影應援巴士捱撞嚇親　Candy婉拒找193拍新MV：我怕凍

女團COLLAR六位成員：隊長由沈貞巧（Gao）、蘇雅琳（Ivy So）、王家晴（Candy）、邱彥筒（Marf）、李芯駖（Sumling）及陳泳伽（Winka），昨晚（19日）齊齊現身為ViuTV全新現場綜藝節目《8 點直樂 VIURIETY》進行拍攝。今集以「The Choose Day」為主題，Ivy So和Marf化身「愛情邱比特」，為女素人配對男友，其餘四位成員則擔任「閨蜜團」，分享戀愛意見。

COLLAR七缺一，成員Day因為屋企有事缺席。（陳順禎 攝）

COLLAR直播體驗感刺激

COLLAR受訪時，談到今次的直播體驗，眾人均顯得相當興奮，直言過程既開心又刺激，一來可能會有很多預計不到的事情會發生，而且還要在倒數限時裡面把內容說完，所以很佩服陳俞希（Hailey）和練美娟（娟姐），非常專業。Marf更即場提議可以試一集COLLAR與陳俞希和練美娟調轉身分，相信可以鍛鍊到她們腦筋。Ivy So和芯駖星風表示：「有咁多靚仔俾Hailey和娟姐揀，佢哋一定好開心，相信條隊（由邵氏影城）排到去九龍灣。」

Marf和Ivy So化身「愛情邱比特」，為女素人「揀男仔」。（陳順禎 攝）

芯駖自爆社恐曾拒「做媒」 Winka放閃甜讚男友拉二胡正

問到COLLAR現實生活中曾否參加過Speed Dating？芯駖直言出道前試過被朋友叫去「做媒」充人數，但她最後沒有現身，「因為我有社恐，我唔得咁多人一齊。」至於在節目上親眼見證素人配對的Marf，大讚參加者很勇敢，成件事很青春，「我見到個女仔嘅即時反應，係笑到嗰個蘋果肌重生咁。」而Winka則心心眼其中一位男參加者穩重成熟，又喜歡運動，完全符合她條件。不過，她隨即「求生慾」爆棚，笑言最好都是其男友朱芸編，「拉二胡都好正，唔花心。」

芯駖自言有社恐，很怕出席Speed Dating。（陳順禎 攝）

Winka讚完一輪其中一位男參加者後，笑言最好都是其男友朱芸編，「求生慾」爆棚。（陳順禎 攝）

Ivy So禁A0親細佬拍拖：

眾人越說越興奮，成員們更起哄提議叫Candy的哥哥和Ivy So的細佬上節目參加配對。Ivy So大爆細佬是「A0」，當被問到會否想上節目由家姐親自幫手揀女朋友時，她隨即拒絕：「佢好怕羞，我都係唔好害咗身邊嘅女性。同埋等佢讀完書先，我都諗住簽佢做星，所以唔好拍拖住，A0好控制啲。」

Ivy So笑言目前禁止細佬拍拖。（陳順禎 攝）

Candy拍拖追求緣分

談到做媒人的經驗，隊長Gao透露原來她與Marf成功撮合兩人歌迷會的Admin，「佢哋係因為我哋而認識，然後拍拖。」Marf更提議可以試試幫Candy配對，其他成員即起哄，笑言可由玩Game開始。對此，Candy自言不是一個會social的人，這樣出去會黐住朋友。被問到會否考慮嘗試踏出第一步？Candy佛系說：「其實我係幾追求緣分，覺得時間到就會遇到，唔想好刻意咁去創造一個機會。」

Candy對感情抱「佛系」心態。（陳順禎 攝）

Ivy So預告新歌MV與180胸肌男「濕身親密互動」

除了綜藝節目，COLLAR部分成員近期亦忙於籌備音樂作品，今日將拍攝新歌MV的Candy，之前一直問人有無男主角推介，如今終於敲定人選，但她叫大家不要抱太大期望，「因為我想搵合作過嘅人，如果同對方初次見面就做戲，我會有少少緊張。」Ivy So則相反，她透露其新歌MV男主角，不但擁180CM身高，還很帥氣，並預告兩人會有不少親密互動，「我會挨住佢心口，又會攬住。」此時芯駖在旁補充：「仲有濕身！」Ivy So笑著說：「係，不過係個男仔，啲胸肌出曬嚟，好勁。」

Ivy So提起新歌MV的靚仔肌肉男，忍不住笑。（陳順禎 攝）

男粉絲追影應援巴士捱撞 Ivy So直言「嚇親」

提到日前有一名男粉絲疑為追影車身貼有Ivy So廣告的應援巴士而捱車撞。Ivy So直言聽到消息時被嚇親，她叮囑大家無論有什麼興趣都好，都要保護好自己和身邊的人，安全很重要，幸好得知該名男仔沒有生命危險，所以都放心。「我都會呼籲粉絲出活動要注意安全，我哋離開時唔好追太貼架車，同埋日常做任何應援都要小心。」

Ivy So直言得知男粉絲追影應援巴士捱撞時被嚇親。（陳順禎 攝）

緋聞男友193復工「出箱」 Candy婉拒找對方拍新歌MV

另，Candy被問到緋聞男友193（郭嘉駿），今日（20日）復工。她大方直認這幾天都有看到對方的直播。每日都看？她解釋：「因為一打開IG就彈出嚟，見到佢仲開緊。」問到之前有沒有想過去探望對方？Candy說沒有，因為這幾天忙拍MV的事，所以抽不到時間。笑指193今日「出箱」，時間正好能趕及擔任她新歌MV的男主角？Candy聽罷隨即幽默婉拒，笑說：「我有啲怕凍。」而隊友Marf則大讚193這次的「入箱」企劃挺有噱頭，更打趣指COLLAR日後拍團綜，可以找對方幫手「度橋」。