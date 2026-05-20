東張西望｜妹妹3日內性情大變如鬼上身　疑似靈異事件其實係催眠

《東張西望》節目日前報導了一宗疑似靈異事件，牽涉的核心人物包括一對兄妹、一名咖啡店女經理Fion，以及自稱能看前世今生、會驅邪的「陰陽師」侯爸爸。事因哥哥指妹妹突然在短短三日之內性情大變，宛如「鬼上身」般。而節目的深入調查，更揭示了背後令人毛骨悚然的始末。

哥哥指妹妹突然在短短三日之內性情大變，宛如「鬼上身」般。(影片截圖)

哥哥透露妹妹判若兩人像被制住

事緣於妹妹在三日內出現性格與行為上的巨大轉變，令家人深感不安。據哥哥透露，妹妹在此期間完全判若兩人，像是被什麼控制住了一樣。巧合的是，咖啡店女經理Fion當時也向哥哥聲稱，妹妹被「300隻鬼纏身」，並極力游說安排法事以解救妹妹。她更聲稱這些鬼魂與妹妹前世有著深厚的恩怨，並以「過去牽涉兩個大家族，總共300人，全部都來找她」為由，希望取信於家人。雖然她強調錢不是重點，但不斷要求給「師傅」封紅包便能解決問題。

哥哥透露妹妹判若兩人像被制住。(影片截圖)

家人察覺事有蹊蹺，並對Fion的說詞抱持懷疑。他們特意向對方提供錯誤的病房床位，以測試其言論的真偽。豈料不久後，自稱是「陰陽師」的侯爸爸真的出現在醫院，並試圖藉由登記強行進入探望妹妹。他的突如其來不僅引起了醫院保安的警惕，更驚嚇了仍在病床上的妹妹。當妹妹在電話中得知「侯爸爸」的來訪消息後，一時驚懼得失聲痛哭，家人只好請求醫院全面封鎖探訪。

精神科專科醫生汪嘉佑事後表示，妹妹實際上是罹患了「急性思覺失調」。這種狀況通常由過大的工作壓力所引發，進而導致行為混亂及人格轉變。幸運的是，在家人的及時送醫下，她得到了妥善治療，最終避免病情惡化成慢性疾病。住院一個月後，妹妹逐漸康復並出院，但她回憶整件事依然驚魂未定。妹妹透露，在她神智恍惚之前的一天，她接到了一通詭異電話。電話那頭正是「侯爸爸」，要求她「看著時鐘」，隨後耳邊便響起令人不寒而慄的倒數聲音：「3、2、1」。再回想起這些情節，她感到深深的恐懼，直言有一種被控制的感覺，她完全不記得自己在受控狀態下做過什麼事情。

精神科專科醫生汪嘉佑事後表示，妹妹實際上是罹患了「急性思覺失調」。(影片截圖)

「侯爸爸」可能利用了典型的催眠技巧

節目邀請到催眠治療師佘家輝進行分析，他指出「侯爸爸」可能利用了典型的催眠技巧，意識狹窄化來影響當事人。他解釋只要讓目標集中於某一事物，比如對方電話中讓妹妹「看著時鐘」的要求，就能讓人進入一種受暗示性強化的心理狀態。「侯爸爸」或許早就透過其他途徑對妹妹進行了心理暗示，加上妹妹本身較為單純，自然而然更容易受到影響。對於這樣的手法，他提醒大眾務必提高警惕。

催眠治療師指出「侯爸爸」可能利用了典型的催眠技巧。(影片截圖)

侯爸爸許並非真正的陰陽師

《東張西望》亦追查到一些令人吃驚的發現，原來侯爸爸或許並非真正的陰陽師。他社交平台所使用的照片被發現可能是由人工智能生成的。咖啡店也透過電郵澄清，侯爸爸僅是一名第三方僱用的送貨員，他的言行與店家完全無關。當主持廖倬竩致電Fion時，她在聽到「陰陽師」及「300個朋友」等字眼時，即掛斷電話，拒絕作任何回應。家屬報警求助無門，警方因無金錢損失而難以立案，更直言即便付款，法律也僅視為「自願購買玄學服務」，無法介入調查。哥哥與家人對此深感無奈，面對事件進退兩難，只能無助地接受這一結果。