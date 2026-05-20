香港探秘地圖｜莊思敏打丁子朗打到相爛　英文打小人令網民憶起佢

TVB劇集《香港探秘地圖》昨日（19日）播出第二集，畢萍（龔嘉欣 飾）及高文彬（丁子朗 飾）加入了玄學大師莊一臣（黎耀祥 飾）帶領的探秘小隊，而王秀儀（倪嘉雯 飾）亦被聘請，三人成為同事。黎耀祥帶領探秘小隊去到鵝頸橋拍片，遇到人稱盲鳳（莊思敏 飾）的打小人師傅，龔嘉欣為了驗證打小人是否真的有效，便拿出了自己的照片予莊思敏並要求她向自己打小人詛咒，但就被暗戀她的丁子朗出手換成自己的照片，結果引起連串的意外。

黎耀祥帶領探秘小隊去到鵝頸橋拍片。(《香港探秘地圖》截圖)

丁子朗出手換成自己的照片被莊思敏打小人。(《香港探秘地圖》截圖)

莊思敏出動「秘密武器」用力打

莊思敏為龔嘉欣打小人時最初是「hea打」，龔嘉欣見狀問她是否「冇料到」，結果被莊思敏反問：「你依家係咪要我用力打佢啊？」最後她出動「秘密武器」用力打，而這個「秘密武器」就是一對紅色的釘鞋，最後打至丁子朗的照片都爛了。

莊思敏出動「秘密武器」用力打。(《香港探秘地圖》截圖)

丁子朗被莊思敏打到耳鳴頭痛。(《香港探秘地圖》截圖)

莊思敏英文打小人令網民憶起張繼聰

莊思敏於劇中飾演一名「打小人」很厲害的師傅，她除了用廣東話替人打小人外，還用英語替人打小人：「Beat your little head…」莊思敏用英文來打小人，令不少網民憶起當年張繼聰在《家有囍事2020》用英文打小人的情節。

莊思敏於劇中飾演一名「打小人」很厲害的師傅。(《香港探秘地圖》截圖)