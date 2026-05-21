蔡淇俊帶隊狂啃水曱甴超驚悚　剪接突兀網民質疑張文慈涉「假食」

54歲的張文慈，近年將事業重心轉移至內地，近日她宣布加盟蔡淇俊的帶貨團隊，二人馬上已經開始孖住做直播帶貨，成績不俗。日前，蔡淇俊在小紅書上載了一段新片，題目為「挑戰外地人都不敢吃的順德特色菜」，他與張文慈一同北上尋味，不過今次他們挑戰的並非普通順德小炒，而是令不少外地人聞風喪膽的「暗黑料理」——沙蟲、禾蟲以及水曱甴（龍虱），場面相當震撼！

蔡淇俊帶張文慈挑戰順德特色菜，驚現沙蟲、水曱甴！（影片截圖）

蔡淇俊挑戰「順德三寶」食得津津有味

影片中，兩人坐在順德一間大牌檔前，桌上擺滿了幾道重口味的嶺南特色菜。蔡淇俊身為廣東「地頭蛇」，表現得相當自若，更率先示範品嚐椒鹽沙蟲和禾蟲煎蛋，隨後，他又挑戰食水曱甴，他熟練地剝去水曱甴的外殼和翅膀，直接放入口中，一邊咀嚼一邊大讚，全程食得津津有味，面不改容。

蔡淇俊食得津津有味。（影片截圖）

蔡淇俊食得津津有味。（影片截圖）

蔡淇俊食得津津有味。（影片截圖）

放入口鏡頭離奇被剪 網民質疑張文慈「假食」

相比之下，身旁的張文慈則全程扮淡定，她在蔡淇俊的極力慫恿下，最終亦頂硬上嘗試水曱甴，雖然張文慈拿著水曱甴對著鏡頭展示，並作勢要放入口中，但下一個鏡頭卻離奇被剪接，直接跳到了她已經開始咀嚼，她稱：「食落有少少甘香，冇想像中咁怪，都OK喎。」這個剪接突兀的片段隨即引來大批網民質疑。不少人紛紛留言指張文慈有「假食」之嫌。

張文慈頂硬上挑戰食水曱甴。（影片截圖）

放入口的鏡頭被剪走。（影片截圖）

張文慈大讚甘香。（影片截圖）

網民佩服反問：這種廣告收多少錢？

雖然張文慈的表現引來「假食」風波，但大部份網民對於兩人敢於挑戰這類極端食材依然表示佩服，認為拍這類影片極具娛樂性。同時，亦有心明眼亮的網民看出這是一條餐廳推廣影片，紛紛好奇留言問道：「這種廣告到底要收多少錢，才願意這樣玩命？」、「給多少錢我都吃不下去，太佩服藝人的敬業精神了！」

唔係個個都可以克服心理障礙。（影片截圖）

唔係個個都可以克服心理障礙。（影片截圖）