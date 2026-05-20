周汶錡52歲生日獲關之琳九巴後人慶祝　兩大女神同場鬥靚狀態大勇

名模周汶錡（Kathy）今日（20日）迎來52歲生日，關之琳、九巴後人雷兆光及太太雷林靜怡、丁子高等齊齊為她慶生，雷林靜怡在社交平台曬出合照，並寫道：「Happy birthday my dear❤️」相中所見，一身休閒打扮的周汶錡手捧蛋糕，皮膚緊緻，Keep得極好！而同場的關之琳亦不輸蝕，現年63歲的她皮膚白滑緊緻，狀態驚人！

又靚又Fit！（IG@kathychow520）

零跌Watt！（IG@kathychow520）

52歲生日。（IG截圖）

九巴後人雷兆光及太太雷林靜怡為周汶錡慶生。（IG@janelouey）

同場還有關之琳。（IG@janelouey）

丁子高。（IG@janelouey）

兩姊妹感情好好。（IG@kathychow520）

Keep得極好。（IG@kathychow520）

Fit！（IG@kathychow520）

Keep得極好！（IG@kathychow520）

周汶錡老公Julien出身珠寶世家

周汶錡在2012年與法籍老公Julien Lepeu結婚，婚後育有一對混血寶貝仔Jacques及Avner，一家四口幸福美滿。出身珠寶世家的Julien，父親Richard Lepeu為全球第二大奢侈品代理商Richemont的高層，年薪高達352萬歐元，而母親則為一位珠寶鑑證員。Julien大學畢業後，曾加入意大利高級珠寶品牌Pianegonda工作擔任經理一職，直至2002年從法國來港工作，擔任飾物店AGATHA市場經理，因而邂逅周汶錡，二人於2006年發展成為戀人。

慶祝結婚13周年。（IG截圖）

慶祝結婚13周年。（IG截圖）

一家四口。（IG@kathychow520）

溫馨。（IG@kathychow520）

溫馨。（IG@kathychow520）

生完兩個依然好Fit！（IG@kathychow520）

兩姊妹感情極好！（IG@nk830）

據知Julien比周汶錡細3歲。（IG@kathychow520）

恩愛。（影片截圖）

曾陷7年之癢出軌風波以愛化解婚姻危機

外形俊朗的Julien異性戀不俗，早在兩人拍拖早期，Julien就被撞破與女歌手張羽希約會，兩人在海旁散步時，Julien突然攬錫女方，不過當年周汶錡就出言維護Julien，強調雙方感情沒問題。2012年周汶錡與Julien在巴黎舉行夢幻婚禮，婚後育有兩子，不過兩人亦曾經歷「7年之癢」，2020年3月Julien被爆出軌，他在深水灣被影到與一名外籍女子咀嘴，偷食斷正，其後周汶錡在社交平台發文，暗示已原諒丈夫，並表示未來會用愛改善關係，化解問題。自此，兩公婆回復甜蜜，一家人不時出外旅行，享受親子時光！

張苡澂現改名張羽希，並在內地發展。（IG@cheungvenus）

一家四口。（IG@kathychow520）

兩個囝囝都遺傳了優良基因。（IG@kathychow520）

一家四口。（IG@kathychow520）

遺傳了媽咪的優良基因。（IG@kathychow520）

和好如初。（IG@kathychow520）