193郭嘉駿解凍復工感動至眼紅紅　不敢再公開鬧高層：私底下鬧

ERROR成員郭嘉駿（193）月前因不滿澳門跨年倒數騷沒有Solo表演，事後在社交平台公開點名投訴監製，疑因此惹怒公司高層，將他「雪藏」了。事隔4個月，193日前（17日）以睡衣造型進駐尖沙嘴某商場一個戶外玻璃櫃內倒數74小時，至今天（20日）下午2時屆滿，宣布正式復工，新歌《呆等》MV同時首播。193表示這次的舉動算是行為藝術，自覺是一個好奇怪的人，做了這個呆等waiting room在入面做些平日於家中會做的事。他說：「之前公司叫我返出嚟，我話唔好，想延遲啲我未放夠假，未ready，有8年無試過好好休息。」

193正式復工。(陳順禎攝)

193在裡面度過了74小時。(陳順禎攝)

即場感動至眼紅紅

問到今日重新出發有什麼感受，193說：「情緒波動emotional，出嚟時有少少手震，見到主持好感動，識咗8年回憶返晒嚟，搞到我眼紅紅。（融雪走出雪櫃？）呢個唔係一個雪櫃，唔係融雪，踏出嚟一步呼吸到新鮮空氣。噚晚無緊張，喺度edit啲reel，我啲朋友當公廁話嚟就嚟，好多ig片要剪。」

他又答謝粉絲的支持，自己重看以前error的片也很emo：「原來咁辛苦一步一步捱過嚟，捱到頭髮都少咗，髮線高咗2mm。（你MV入面封手寫信會唔會畀粉絲睇？）封信唔見咗，我喊到濕晒。」提到新歌《呆等》，193說：「好快就有呢首歌，Wyman覺得呢首歌幾好，應該會中，叫我最好狀態先出。自己唱歌以前為咗應付工作，依家係真係鍾意，會去鑽研，有keep住學唱歌。（嚟緊有咩工作大計？）會拍返節目，公司有搵我傾，新年時已有磋商，問我想點樣。放長假令我感受到退休生活，好正，想休息多陣先。放假可以放縱食嘢一日食九餐，過咗90kg，依家減緊肥，想去返全民造星狀態70kg左右。」

193感動得眼紅紅。(陳順禎攝)

193畀心。(陳順禎攝)

193再畀心。(陳順禎攝)

不敢再公開鬧高層

問到193經歷過今次教訓，還敢不敢鬧監製鬧高層？他說：「監製夠膽鬧嘅，呀，唔係唔係，高層就唔會，一定係私底下鬧，唔會公開鬧，邊個打工仔會公開鬧老闆㗎，係我衝動啫，嗰刻真係衝動嘅。啲網民鬧我擦鞋仔時我會鬧返佢哋話你傻㗎，係人都擦鞋㗎啦，唔係好似你咁淨係識網上打字，但係我竟然犯咗同樣嘅錯誤，我竟然鬧我公司高層，仲要係公開鬧，咁我就覺得今次真係好衝動，純粹係好衝動，其實好快就無嘢，我好快就同公司高層「耍冧」又和好，佢都有體諒我知我衝動。經一事蔡一智，所以都反思咗好多，呢幾個月個人慢落嚟之後，好平靜，平靜到係想剃頭出一出家咁。我有向公司爭取自己想要嘅嘢，但係爭取唔係迫，係要雙方同意，大家合作要有共識先得。休息呢幾個月學識要商量磋商，慢慢等啲嘢發生，要醞釀，唔可以咁急。我以前係個好急嘅人，真係確實過ADHD，只不過係無食藥，我食藥會暈，靠自己控制。我睇咗好多心理學嘅書，改變唔到世界只可以改變自己諗法，專注自己課題。我已經delete咗threads。網民話娛樂圈幾大惡人我係幾中一個，唔知點解。」193又好多謝隊友對他的支持，特別是阿Dee。他又指新助手其實是他朋友的朋友，要簽對方並提名對方參加《全民造星》。

193展示這間屋。(陳順禎攝)