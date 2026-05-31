混血女神親自設計逾1,700萬復古風豪宅　豪擲近千萬翻新盡顯品味

現年46歲的混血女星Maggie Q曾在香港娛樂圈發展，拍過《特警新人類2》及《赤裸特工》等等，成為不少男士心目中的女神，近年她已轉戰荷里活，鮮有在香港露面。去年7月Maggie Q突然自爆已婚，老公是基金投資主管Curtis Macnguyen，而近日她再公布新動向，原來她在美國亞利桑那州中部買了第二套屋，更參與豪宅的設計翻新過程！

Maggie Q好Fit！（IG@qeepup）

零跌Watt！（IG@maggieq）

女神！（IG@maggieq）

轉戰荷里活。（IG@maggieq）

拍美劇。（IG@maggieq）

Maggie Q逾1,700萬豪宅曝光 親自參與2,700呎大屋翻新工程

Maggie Q於2024年12月以220萬美元（約1,724萬港元）買入2,700呎大屋，大屋建於20世紀70年代，結構良好，多年來被不同的業主翻新過，但因設計理念不統一，需要徹底重新設計。Maggie Q更請到洛杉磯室內設計師Harrison Soll設計，以20世紀70年代的設計風格為主調，再融入奢華的現代元素，廚房及浴室都添置了黃銅燈具及配件，更有復古風。據知整間屋佔地一英畝，設有泳池及戶外大花園，更有健身房，翻新同擴建工程耗資約120萬美元（約940萬港元），而Maggie Q亦十分滿意：「這棟房子對我來說意義非凡，讓它重獲新生更是無比珍貴。很高興終於能與大家分享與Rejuvenation合作的修復之旅🤍，我們將歷史、溫馨和各種物件巧妙融合，打造一個真正充滿生活氣息的家。」

Maggie Q在美國亞利桑那州中部買了第二套屋，更參與豪宅的設計翻新過程！（IG@maggieq）

以20世紀70年代的設計風格為主調，再融入奢華的現代元素。（IG@maggieq）

徹底重新設計。（IG@maggieq）

廚房。（IG@maggieq）

復古風。（IG@maggieq）

浴室。（IG@maggieq）

黃銅配件。（IG@maggieq）

黃銅配件。（IG@maggieq）

健身房有普拉提設備。（IG@maggieq）

戶外大花園。（影片截圖）

戶外大花園。（影片截圖）

陽光充足。（影片截圖）

空間大。（影片截圖）

休息區。（影片截圖）

休息區。（影片截圖）

休息區。（影片截圖）

Maggie Q情史豐富有「男神收割機」之稱

Maggie Q有美越血統，早於1998年入行，2002年在電影《赤裸特工》中飾演性感殺手，令人印象深刻，其後更進軍荷里活，曾演出《職業特工隊3》、《虎膽龍威4.0》等。Maggie Q早年曾被評為「香港男人最想擁抱的女人」，更曾與多位男神包括吳彥祖、日本足球運動員中田英壽、美籍韓裔演員Phillip Henney等拍拖，又曾與陳冠希傳出緋聞，因而有「男神收割機」之稱。Maggie Q近年主力在荷里活發展，一向注重健康的她除了Keep住做運動之外，又注重飲食，保持Fit爆Body！

Maggie Q在電影《赤裸特工》中跳艷舞的一幕十分經典。（電影截圖）

《特務狂花》時期的Maggie Q。（劇照）

健康生活。（IG@maggieq）

健康生活。（IG@maggieq）

不時分享近況。（IG@maggieq）

有多隻愛犬。（IG@maggieq）

做運動。（IG@maggieq）