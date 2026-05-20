80歲秦沛升呢做爺爺　姜文杰宣布B女重8磅4安士取名「小姜蓉」

現年45歲的姜文杰（Benji）與模特兒老婆李泳淇（Rain）於2022年結婚，去年11月底在社交平台大晒胎兒超聲波相宣布造人成功。今日（20日）正值「520」（我愛你）放閃大日子，姜文杰再度於社交平台報喜，宣布愛女「小姜蓉」已經平安出世，重達8磅4安士！

恭喜！（IG/@benjichiang）

恭喜！（IG/@benjichiang）

難掩興奮！（IG/@benjichiang）

「小姜蓉」重8磅4安士

姜文杰分享了多張初生愛女及一家三口的溫馨合照，並興奮留言：「我做爸爸啦 ～🥰 『小姜蓉』出左世啦！重8磅4安士！辛苦了老婆😭 恭喜絕世好爸榮升絕世好爺爺 💕 小姜妹 @lesleychianglove 榮升『姑姑』。多謝老婆.. I love you so much 💚 以後我地一家三口了 🤭☺️😊」

好可愛！（IG/@benjichiang）

好可愛！（IG/@benjichiang）

秦沛見孫女變身「老頑童」

相中所見，剛出世的「小姜蓉」面色紅潤、頭髮濃密，生得相當精靈。升級做爸爸的姜文杰難掩喜悅，除了感激老婆的付出，亦特別點名恭喜爸爸秦沛以及細妹姜麗文（Lesley），正式宣布家族迎來新成員。而升級做爺爺的秦沛見到孫女更是難掩興奮之情，見他一臉慈愛地望住剛出世的「小姜蓉」，雙眼發光，更忍不住對住孫女大做鬼臉，一改平日的威嚴形象，瞬間變身「老頑童」，場面既搞笑又溫馨！貼文一出，大批圈中好友及網民紛紛送上祝福，恭喜秦沛家族開枝散葉！