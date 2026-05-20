香港探秘地圖｜倪嘉雯竟與「高成彬」同場　網民稱與丁子朗演兄弟

TVB新劇《香港探秘地圖》本周開始播出，今次新劇是靈異題材，由黎耀祥、龔嘉欣、丁子朗、倪嘉雯、孔德賢等人主演，而昨日（19日）一集探秘小隊在餐廳吃飯時的一幕竟然意外成為焦點。事關有眼利的網民發現，在他們吃飯的一幕竟然見到「高成彬」（劉倬昕 飾）！

有眼利的網民發現，在探秘小隊吃飯的一幕竟然見到「高成彬」（劉倬昕 飾。(《香港探秘地圖》截圖)

劉倬昕飾演變態殺人狂殺了倪嘉雯

「高成彬」是劉倬昕在《正義女神》中飾演的變態殺人狂，當時她在劇中殺了由倪嘉雯飾演的補習老師「Lydia」。劉倬昕利用倪嘉雯吃了花生醬會過敏的弱點，把對方殺死，事後更一邊吃花生醬三明治一邊回味錄下的兇案現場片段，行徑極為變態。昨日一集播出後，不少網民見二人同框出現，即時想起這件恐怖的事，更有網民表示看到「高成彬」親自為「Lydia」上菜，立即不寒而慄，怕「高成彬」在飯菜中「加料」。

不少網民見倪嘉雯竟與劉倬昕同框出現，即時想起這件恐怖的事。(《香港探秘地圖》截圖)

「高文彬」與「高成彬」

除了倪嘉雯外，網民笑稱劉倬昕與丁子朗亦有關係，因為劇中丁子朗的角色名為「高文彬」，與劉倬昕在《正義女神》中飾演的高成彬，名字只有一字之差。更有網民曾笑指「高文彬」與「高成彬」是不是兄弟，剛好昨日一集中，丁子朗曾拿過「符水」給倪嘉雯喝，被網民笑稱是「加害兩兄弟」。