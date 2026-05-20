東張西望｜失身份證遭盜用假結婚　苦主斥律師樓冇核對身份極兒戲

昨日（20日）《東張西望》，講到李小姐遺失身份證後，被盜用去假結婚，今日梁敏巧再陪同事主跟進事件，李小姐說：「最嬲係警方同入境處都幫我唔到，同埋因為我自己真係冇做過，報失咗所有嘢，亦都報晒警，點解都處理唔到呢件事？如果你哋都幫我唔到，冇人幫我。」她表示2024年二月尾遺失銀包後，同日已報失身份證，但一年後某日，突然一名叫阿娟的女子出現，聲稱李小姐跟他內地表姪在香港律師行簽紙結婚後失蹤，李小姐直斥：「有人冒簽我簽名可以結到婚，好荒謬呢件事！荒謬到點解可以報失咗嘅身份證都可以俾人攞嚟結婚？」她說自己3月1日報失身份證（她解釋兩度改期報失的原因為工作未能請假以及戴了有色隱形眼鏡）、3月5日被拿着身份證日子申請結婚、4月10日被簽紙結婚，她懷疑假結婚集團知道她未能於短期內補領身份證而進行假結婚，更擔心假結婚紀錄一世也未能消除。

昨日（20日）《東張西望》，講到李小姐遺失身份證後，被盜用去假結婚，今日梁敏巧再陪同事主跟進事件，李小姐說：「最嬲係警方同入境處都幫我唔到，同埋因為我自己真係冇做過，報失咗所有嘢，亦都報晒警，點解都處理唔到呢件事？如果你哋都幫我唔到，冇人幫我。」（TVB）

李小姐3月1日報失身份證（她解釋兩度改期報失的原因為工作未能請假以及戴了有色隱形眼鏡）、3月5日被拿着身份證日子申請結婚、4月10日被簽紙結婚。（TVB）

李小姐收電話稱「俾十萬你返大陸同佢排單程證」堅拒答應

由於李小姐與「冒牌李小姐」相貌有幾分相似，《東張》懷疑假結婚集團獲得李小姐身份證後，挑選跟她似樣的女子去律師樓簽紙。月前有一名叫阿娟的女子致電李小姐，提出補10萬邀她出來傾談，又說：「婚姻登記處嗰度寫張無結婚紀錄證明書，返大陸同佢排期，排三個月同埋單程證，佢有人工俾你。」李小姐沒有答應，之後阿娟又提出：「我表哥話你可唔可以同佢個仔去離婚，補一兩萬俾你飲茶，唔離婚，撠住，對兩個人都唔好，我親戚如果係咁樣，佢都同第二個結婚，喺大陸都識咗人，如果係咁樣都結唔到婚，你又結唔到，係咪呀？」李小姐堅拒對方要求，指：「如果收咗錢，我咪即係承認自己假結婚？」

由於李小姐與「冒牌李小姐」相貌有幾分相似，《東張》懷疑假結婚集團獲得李小姐身份證後，挑選跟她似樣的女子去律師樓簽紙。（TVB）

月前有一名叫阿娟的女子致電李小姐，提出補10萬邀她出來傾談，又說：「婚姻登記處嗰度寫張無結婚紀錄證明書，返大陸同佢排期，排三個月同埋單程證，佢有人工俾你。」見李小姐未有答應，她又提出畀兩、三萬李小姐跟「表姪」離婚。（TVB）

李小姐轟律師樓極兒戲 未核對身份證即批簽署結婚

李小姐認為辦理結婚的律師樓表現粗梳，質疑婚姻監禮人為何未有做好把關：「當時扮我嗰個人係戴晒帽同口罩上去，所以我唔明點解律師樓可以咁兒戲，冇確認身份證係本人，就可以簽署任何文件。」李小姐於是透過律師，以書面向律師樓查詢簽字時情況，但不獲回覆；於是她在梁敏巧陪同下「剷上」位於旺角的林XX律師樓，職員稱：「我哋呢度全部都要約時間，或者你預約其他時間上嚟。」李小姐指自己已聯絡過幾次，但一直不獲回覆，之後律師樓職員說：「你哋行埋一邊等一等，睇吓有冇時間接見你哋。」最終李小姐把律師信交予相關律師信，對方指稍後會回覆。而節目組又留意到，律師樓內有很多客人正排隊簽字結婚。

節目組又留意到，律師樓內有很多客人正排隊簽字結婚。（TVB）

節目組又留意到，律師樓內有很多客人正排隊簽字結婚。

李小姐收內地法院民事起訴狀 遭單向離婚好荒謬

離開律師行後，李小姐母親在家中收到一封來自內地法院的民事起訴狀，一名陳姓男子（即阿娟口中的表姪），於今年二月向內地法院提出離婚訴訟，而負責的香港律師，正是剛剛律師樓的林逸華律師。李小姐複述：「民事起訴狀話我哋喺2024年初網上認識後談戀愛，同年4月10日，依法喺香港婚姻登記處登記結婚，由於婚前缺乏了解，常因些家庭瑣事發生吵鬧，婚後不久失去聯繫，未建立夫妻感情，感情已破裂，為解除雙方的婚姻痛苦，特訴諸貴院，請求貴院支持上述之訴求。」她認為事情發展越見荒謬：「荒謬！好荒謬！自從知道自己結咗婚，同埋而家俾人單方面離婚，好荒謬成件事，我估佢應該唔可以落嚟香港辦理離婚，因為我哋已經報咗警。」

離開律師行後，李小姐母親在家中收到一封來自內地法院的民事起訴狀，一名陳姓男子（即阿娟口中的表姪），於今年二月向內地法院提出離婚訴訟，李小姐直斥荒謬：「自從知道自己結咗婚，同埋而家俾人單方面離婚，好荒謬成件事。」（TVB）

負責的香港律師，正是剛剛律師樓的林逸華律師。（TVB）

「新郎」親友阿娟被問畀錢囑苦主勿報警即稱：我唔識呢啲

《東張》於是致電阿娟查問表姪究竟是否假結婚，阿娟說：「佢同我講係真嘅，不過網上識咗幾個月就話登記先咁樣。（梁敏巧：就算你就咁聽，你都覺得冇可能啦！冇理由識幾個月，都未見過面就即刻話結婚㗎？）佢哋喺網上兩個人溝通，我表哥話個仔俾人呃囉。」當梁敏巧追問為何阿娟叫李小姐不要報警，她稱只是表哥指使，當她說：「你叫佢唔好報警，仲要俾錢佢，犯法㗎！」阿娟即表示：「我唔識呢啲嘢，表哥話唔好搞大件事。」

阿娟指表姪都是被騙，當梁敏巧追問為何阿娟叫李小姐不要報警，她稱只是表哥指使，當她說：「你叫佢唔好報警，仲要俾錢佢，犯法㗎！」阿娟即表示：「我唔識呢啲嘢，表哥話唔好搞大件事。」（TVB）

「新郎」真身曝光 聲稱在律師樓見到老婆除口罩樣與身份證一樣

表姪聲稱自己都被騙，損失共10幾萬，於是《東張》終於聯絡上這位「新郎哥」，他說：「首先我同我老婆結婚，而家聯繫唔到，所以我都好懵盛盛，香港結婚嗰邊點解係唔核實人哋身份證，跟住就可以結婚？我都覺得好奇怪。」問到相識過程，他說是由網上發展至線下，梁敏巧追問：「喺律師樓結婚嘅時候，你老婆係戴晒口罩、戴晒帽。」他則辯稱：「冇戴口罩，佢有除㗎……唔係，佢有冇除呢？有冇戴口罩我唔清楚，反正我係見到佢個樣。佢係有樣喺度㗎，好冇？（張身份證同你老婆唔同樣㗎喎？）其實差唔多咋喎。」最後，該律師行回覆指：「對於該個案基於保密義務，不便透露過多細節。當時結婚處理過程中，已採取一切合理步驟，核實持證人身份。由於該結婚申請文件已交由婚姻登記處，入境處負責確認身份證的有效性，當時並無對該婚姻提出異議。」李小姐透露自己曾去入境處，表明沒有簽過任何結婚文件，亦拍下了當時新身份證，卻被打發走，她重申：「律師樓應該要還我一個清白！最嬲係要我自己去法庭申請婚姻無效，呢個都要使錢。」

《東張》致電李小姐的「老公」陳生，梁敏巧追問：「喺律師樓結婚嘅時候，你老婆係戴晒口罩、戴晒帽。」他則辯稱：「冇戴口罩，佢有除㗎……唔係，佢有冇除呢？有冇戴口罩我唔清楚，反正我係見到佢個樣。佢係有樣喺度㗎，好冇？（張身份證同你老婆唔同樣㗎喎？）其實差唔多咋喎。」（TVB）

李小姐透露自己曾去入境處，表明沒有簽過任何結婚文件，亦拍下了當時新身份證，卻被打發走，她重申：「律師樓應該要還我一個清白！最嬲係要我自己去法庭申請婚姻無效，呢個都要使錢。」（TVB）

大律師建議苦主提出婚姻無效呈請再報公安

節目訪問大律師陸偉雄索取法律意見，他建議李小姐先在香港找律師提出婚姻無效呈請，再去國內報公安，指有人盜用其身份在香港結婚，並去法院通知法庭暫時擱置離婚程序。陸偉雄表示如果已成功在香港申請婚姻無效呈請，婚姻根本已無效，無需再在國內經歷離婚手續。