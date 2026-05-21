李泳豪交代李家鼎最新狀況　預告父子檔拍YouTube：佢身體好啲先

自從施明離世後，李家鼎、李泳漢、李泳豪三父子成為新聞人物，李泳漢與父、弟正式缺裂、因財失義，81歲的鼎爺早前爆出遭大仔李泳漢當「人肉ATM」，豪仔受訪時直言老父現在「財政係辛苦」。為了解尋找新出路，李泳豪前日（16日）在社交平台宣布重啟個人YouTube頻道積極吸金，而今日（20日）晚上，他更親自拍片預告未來大計，透露將會與鼎爺一起出鏡拍片。

豪仔受訪時直言老父現在「財政係辛苦」。(節目截圖)

李泳豪在Facebook發文叫大家支持：「我開始經營自己的YouTube Channel，大家訂閱支持下我，我會拍多啲片比大家睇。」（Facebook@李泳豪）

預告與鼎爺拍片 但需待對方「靚仔啲」先

雖然《愛．回家之開心速遞》停拍在即，而「初戀Cafe」水吧伙計「豪仔」也面臨失業，但豪仔透露自己今日仍有開工，至晚上收工時，才在停車場拍了一條簡單短片交代目前情況，他先感謝大家支持他與鼎爺，覺得很感動和有愛。之後豪仔表示會跟鼎爺一齊拍片，但要先等到對方狀態較佳時再拍：「我而家仲係拍緊《愛．回家》同埋處理緊我屋企一啲事，都比較忙嘅呢一排，可能而家未必會出得太多片，同埋之後我會同我爸爸一齊上嚟，爸爸都想同大家講聲多謝，同埋就係交代吓自己情況，但係佢話想再靚仔啲。我想同大家講，鼎爺而家靚仔咗好多，但係佢話未夠，俾佢老人家休息多一陣先，佢想以一個好啲嘅狀態出嚟同大家見個面，呢個就係我爸爸托我同大家講嘅。」

雖然《愛．回家之開心速遞》停拍在即，而「初戀Cafe」水吧伙計「豪仔」也面臨失業，但豪仔透露自己今日仍有開工，至晚上收工時，才在停車場拍了一條簡單短片交代目前情況。（IG@drift_greg）

李泳豪感謝大家支持他與鼎爺，覺得很感動和有愛。（IG@drift_greg）

李泳豪交代鼎爺最新狀況：「之後我會同我爸爸一齊上嚟，爸爸都想同大家講聲多謝，同埋就係交代吓自己情況，但係佢話想再靚仔啲。我想同大家講，鼎爺而家靚仔咗好多，但係佢話未夠，俾佢老人家休息多一陣先，佢想以一個好啲嘅狀態出嚟同大家見個面。」（IG@drift_greg）

李泳豪指李家鼎有收到大家的支持和心意。（IG@drift_greg）

李泳豪正摸索YouTube營運 或待鼎爺精神較佳時開直播

豪仔自言目前仍是YouTube新手，一切尚在摸索當中，過往只是隨心分享生活片、飄移片，將來都會往這個方向發展：「大家都有網友話會唔會同鼎爺喺YouTube出現，會嘅，一定會嘅！你話煮餸又好買餸又好，甚至聽吓爸爸講故事，我都會拍嘅之後，但係目前要等佢身體好啲先，都係聽佢發落，佢話OK就同佢拍，又或者佢精神狀態再好啲就開直播，大家同佢傾偈問問題。」

李泳豪表示自己尚在摸索YouTube運作，但預告會跟鼎爺一起出鏡：「你話煮餸又好買餸又好，甚至聽吓爸爸講故事，我都會拍嘅之後，但係目前要等佢身體好啲先，都係聽佢發落，佢話OK就同佢拍。」（IG@drift_greg）

積極收集網民意見 出片1小時已獲大量網民打氣

他透露目前其YouTube可以開始盈利，但賬戶有待驗證，要找朋友幫手，相信很快能解決，至於有網民建議他跟其他YouTuber聯播、互動，他也十分樂意，並說：「都想跟一啲做開嘅YouTuber學吓，呢方面真係唔識，一張白紙，你睇我搞Account都知，之前未營運到，而家驗證都仲搞緊，睇吓大家有咩意見，或者如果大家想話豪仔我想睇咩片，或者想睇你車、各樣嘢都可以同我講，你可以喺YouTube下面留言，或者IG Facebook message我都得，我會遲咗覆，但係我唔會唔覆。」最後，豪仔又代鼎爺感謝大家支持，祝所有人身體健康、開開心心。影片發布不足一小時，已有很多人留言跟豪仔打氣。

豪仔正積極向網民收集意見。（IG@drift_greg）

李泳豪開設個人YouTube頻道已超過十年，累積約100條影片，內容包羅萬有。（YouTube@豪仔Greg lee）