香港探秘地圖｜學生被困停屍間滿身傷痕同牙印獲救　原來真有其事

TVB新劇《香港探秘地圖》昨日（ 20 日）一集講到大學校園發生鬧鬼事件，先是由清潔工在醫學大樓救出滿身傷痕醫科生「韓國豪」（阮政峰 飾），他聲稱自己被一名身穿民初服裝的神秘女子襲擊。於是，清潔工便向《探秘地圖》報料，龔嘉欣、丁子朗及倪嘉雯嘗試查明真相，所以便發現原來15年前，學校亦同樣發生過鬧鬼事件。3名學生聲稱遇上身穿民初服裝的神秘女子，同日更有一名女學生意外身亡！而這3名15年前的學生，有一名是現時的大學教務主任，在龔嘉欣的探問下，發現了這件見鬼之事的可疑之處。

阮政峰停屍間撞鬼成身傷同牙印有段故。（《香港探秘地圖》截圖）

大學鬧鬼

其實大學鬧鬼並不是單一事件，多間大學都曾經出現過不都市傳說，今次大學醫學大樓鬧鬼事件參照80年代發生的一件真實故事。當時香港大學醫學院初成立，有一位醫學院的新生參與了學院舉辦的迎新活動，而當時卻流行著「把新生反鎖在停屍間」這種恐怖活動。

今次大學醫學大樓鬧鬼事件參照80年代發生的一件真實故事。（《香港探秘地圖》截圖）

反鎖新生在停屍間

深夜時分一眾師兄師姐亦捉弄這位新生，他們把新生反鎖在停屍間，並要求他獨自逗留一整個夜晚。這位新生在當晚的遭遇，無人知曉，卻引來一個駭人結果。師兄在翌日打開門「放人」時，竟發現新生正在嚼食屍體的肉，而所有目擊者均稱看到他的身上有多處傷痕和牙印，剛好與阮政峰一開始被清潔工發現時在停屍間及滿身都是傷痕與牙印不謀而合。

剛好與阮政峰一開始被清潔工發現時在停屍間及滿身都是傷痕與牙印不謀而合。（《香港探秘地圖》截圖）