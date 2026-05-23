向華強揭秘真實香港江湖 稱自己根本不願當大哥：覺得身邊有臥底
當年香港「江湖片」風行一時，成為不少影迷的回憶。近日，影圈大亨向華強罕有地在社交平台大談真實的香港江湖，直言電影《無間道》和《古惑仔》的情節並非全屬虛構，在香港回歸前的環境確實存在。向華強更笑言自己根本不願意被稱呼為「大哥」，並感嘆現在當老大「非常難做」。
在香港當「大哥」不容易
影片一開頭，向華強就直言：「有人叫我做『大哥』，我告訴你，我根本不願意。在香港當『大哥』是很困難的，不是這麼好做，我跟你講。」向華強指現在的「大哥」與以往截然不同。他笑言：「以前是小弟去想盡辦法去奉獻給老大，大哥是享受，『我保護你們，你就是賺了錢要分給我』這樣子。現在剛好相反，老大想辦法賺錢去養小弟，現在是多困難啊！」
揭秘《古惑仔》與《逃學威龍》真實原型
談到電影《古惑仔》系列的劇情，向華強稱回歸前的香港確實有這樣的社會環境，可是一定沒有電影劇情裡面那麼誇張。他直言香港警方其實是很厲害，還聽說警方在各個幫派之中早已被安插了很多臥底，甚至比電影《無間道》還要多。
向華強更以其製作的電影《逃學威龍》為例，揭開警方訓練臥底的內幕：「訓練臥底成本不高啊，他這都是那些在警察學校的學員。等於是我拍那個《逃學威龍》嘛，就周星馳去那個學校，那你裝扮起來，穿個校服，你像個學生樣子。那邊很多那些警察學校剛畢業出來、那些學生，他看到『哎，這個人蠻像古惑仔啊』、『那個人蠻像那個……哎，你去當臥底，當古惑仔臥底』。」
《無間道》全屬真實
向華強表示，在香港當臥底並不是一項危險的職業，因為香港很少發生臥底被殺，相反，如果是臥底在南美洲那麼大毒販被發現，才會有這樣的事情。「而且你當了好幾年臥底，那你出來呢，升官呢、升遷呢，很容易。因為這個是一個功勞，升職的途徑。」
他更指出，現時很多大小幫派頻頻出問題，全因身邊有潛伏多年的臥底，而這些臥底為了取得信任，往往會潛伏在大哥身邊十年八年：「為什麼你要臥這麼久？那個大哥才相信你嘛。你來一個月兩個月，都不相信你，對不對？例如有的說臥底臥得很舒服，不如當黑社會好了，賺錢更多，那都只是拍戲拍出來。」向華強又補充，臥底每天都要向總部詳細寫報告，匯報自己陪大哥做了什麼，就像《無間道》，因此法官在法庭上一定會相信臥底的口供，大哥一被舉報就必定坐牢。
指電影情節太誇張
向華強又談到電影中的黑幫大哥一邊抽雪茄，一邊殘暴地用切雪茄器切斷臥底手指的情節，笑指現實中絕不會出現這種事，因為切下去就犯法了，老大也知道罪名很大。他笑言：「算了算了算了，頂多打他幾拳，這樣子，不會太過分的。」
向華強透露，以往香港的幫派與警方有一種奇特的「生存空間」，警方的心態是：「我讓你們幫派生存，你是大哥就大哥，你是老二就老二，他們大概有默契吧。不要太過分，不要弄到我難做，不要三天兩天就殺人。好好的啊，平平穩穩，OK，就讓你生存。」他解釋，這是香港一、兩百年歷史留下來的社會特色，以前是殖民地社會，容許一批沒有學歷、不想好好工作的人加入幫會，做一些不法的生意。
向華強：我這麼正派
向華強透露原本想拍一部電影，講現在的幫派難做，「大生意你也做不了、做不好，你做些邪門生意，你也不能過份，同時又不曉得身邊說是臥底，我就是分析不出來，他們是靠什麼生活，所以很難經營。」當向華強被問到有沒有人叫他去當大哥，他反問：「我哪有時間做大哥呢，對不對？我是這麼好的生意。當我跟你講，我常常覺得自己身邊就有臥底。」
不過，向華強也坦言：「這沒關係的，有臥底最好。那我公司那個阿姨遞水的，可能也是臥底。反正我做事做人啊，我都是這麼正派。外面講我怎麼怎麼，我不需要講什麼的。他給我寫個報告：『啊，原來向先生是這麼正派的，向先生常常幫人，向先生，嘩，都很正派。』對不對？給我一個反宣傳呢！我是歡迎臥底，我不怕臥底，臥底是可以更清楚我的為人呢。」