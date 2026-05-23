向華強揭秘真實香港江湖　稱自己根本不願當大哥：覺得身邊有臥底

當年香港「江湖片」風行一時，成為不少影迷的回憶。近日，影圈大亨向華強罕有地在社交平台大談真實的香港江湖，直言電影《無間道》和《古惑仔》的情節並非全屬虛構，在香港回歸前的環境確實存在。向華強更笑言自己根本不願意被稱呼為「大哥」，並感嘆現在當老大「非常難做」。

向華強近日拍片揭秘真實的香港江湖。（小紅書截圖）

在香港當「大哥」不容易

影片一開頭，向華強就直言：「有人叫我做『大哥』，我告訴你，我根本不願意。在香港當『大哥』是很困難的，不是這麼好做，我跟你講。」向華強指現在的「大哥」與以往截然不同。他笑言：「以前是小弟去想盡辦法去奉獻給老大，大哥是享受，『我保護你們，你就是賺了錢要分給我』這樣子。現在剛好相反，老大想辦法賺錢去養小弟，現在是多困難啊！」

向華強稱自己根本不願意當「大哥」，而且在香港當「大哥」是很困難的。（小紅書截圖）

揭秘《古惑仔》與《逃學威龍》真實原型

談到電影《古惑仔》系列的劇情，向華強稱回歸前的香港確實有這樣的社會環境，可是一定沒有電影劇情裡面那麼誇張。他直言香港警方其實是很厲害，還聽說警方在各個幫派之中早已被安插了很多臥底，甚至比電影《無間道》還要多。

當年電影《古惑仔》系列大受歡迎。（《古惑仔》電影劇照）

向華強稱電影《古惑仔》的情節，在回歸前的香港確實有這樣的社會環境。（小紅書圖片）

向華強更以其製作的電影《逃學威龍》為例，揭開警方訓練臥底的內幕：「訓練臥底成本不高啊，他這都是那些在警察學校的學員。等於是我拍那個《逃學威龍》嘛，就周星馳去那個學校，那你裝扮起來，穿個校服，你像個學生樣子。那邊很多那些警察學校剛畢業出來、那些學生，他看到『哎，這個人蠻像古惑仔啊』、『那個人蠻像那個……哎，你去當臥底，當古惑仔臥底』。」

向華強以其製作的電影《逃學威龍》為例，揭開警方訓練臥底的內幕。（小紅書截圖）

周星馳在《逃學威龍》系列裡，以警察身分混入學校查案。（《逃學威龍2》電影截圖）

《無間道》全屬真實

向華強表示，在香港當臥底並不是一項危險的職業，因為香港很少發生臥底被殺，相反，如果是臥底在南美洲那麼大毒販被發現，才會有這樣的事情。「而且你當了好幾年臥底，那你出來呢，升官呢、升遷呢，很容易。因為這個是一個功勞，升職的途徑。」

向華強直言香港警方其實是很厲害，還聽說警方在各個幫派之中早已被安插了很多臥底，甚至比電影《無間道》還要多。（小紅書圖片）

《無間道》這幕相當經典。（《無間道》劇照）

他更指出，現時很多大小幫派頻頻出問題，全因身邊有潛伏多年的臥底，而這些臥底為了取得信任，往往會潛伏在大哥身邊十年八年：「為什麼你要臥這麼久？那個大哥才相信你嘛。你來一個月兩個月，都不相信你，對不對？例如有的說臥底臥得很舒服，不如當黑社會好了，賺錢更多，那都只是拍戲拍出來。」向華強又補充，臥底每天都要向總部詳細寫報告，匯報自己陪大哥做了什麼，就像《無間道》，因此法官在法庭上一定會相信臥底的口供，大哥一被舉報就必定坐牢。

指電影情節太誇張

向華強又談到電影中的黑幫大哥一邊抽雪茄，一邊殘暴地用切雪茄器切斷臥底手指的情節，笑指現實中絕不會出現這種事，因為切下去就犯法了，老大也知道罪名很大。他笑言：「算了算了算了，頂多打他幾拳，這樣子，不會太過分的。」

向華強談到電影中的黑幫大哥殘暴地用切雪茄器切斷臥底手指的情節，笑指現實中絕不會出現這種事，因為切下去就犯法了。（小紅書截圖）

向華強透露，以往香港的幫派與警方有一種奇特的「生存空間」，警方的心態是：「我讓你們幫派生存，你是大哥就大哥，你是老二就老二，他們大概有默契吧。不要太過分，不要弄到我難做，不要三天兩天就殺人。好好的啊，平平穩穩，OK，就讓你生存。」他解釋，這是香港一、兩百年歷史留下來的社會特色，以前是殖民地社會，容許一批沒有學歷、不想好好工作的人加入幫會，做一些不法的生意。

向華強透露，以往香港的幫派與警方有一種奇特的「生存空間」，這是以前殖民地時留下來的社會特色。（小紅書截圖）

向華強：我這麼正派

向華強透露原本想拍一部電影，講現在的幫派難做，「大生意你也做不了、做不好，你做些邪門生意，你也不能過份，同時又不曉得身邊說是臥底，我就是分析不出來，他們是靠什麼生活，所以很難經營。」當向華強被問到有沒有人叫他去當大哥，他反問：「我哪有時間做大哥呢，對不對？我是這麼好的生意。當我跟你講，我常常覺得自己身邊就有臥底。」

當向華強被問到有沒有人叫他去當大哥，他反問：「我哪有時間做大哥呢」。（小紅書截圖）

向華強經常覺得自己身邊有臥底。（小紅書截圖）

不過，向華強也坦言：「這沒關係的，有臥底最好。那我公司那個阿姨遞水的，可能也是臥底。反正我做事做人啊，我都是這麼正派。外面講我怎麼怎麼，我不需要講什麼的。他給我寫個報告：『啊，原來向先生是這麼正派的，向先生常常幫人，向先生，嘩，都很正派。』對不對？給我一個反宣傳呢！我是歡迎臥底，我不怕臥底，臥底是可以更清楚我的為人呢。」