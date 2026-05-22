陳松伶張鐸對話曝15年恩愛背後真相　揭家庭地位：我不怕你家暴我

現年55歲的陳松伶與比她年輕9歲的老公張鐸由拍拖到結婚至今，一直愛得甜蜜，兩人還會不時公開放閃，恩愛之情羨煞旁人。他們曾於社交平台拍片大談對姊弟戀的看法，陳松伶直言自己是沒有姐弟戀的這一個想法的，事實上保持心境年輕才是最重要。而陳松伶多年來都keep得好好，外貌看上去亦不似是她的真實年齡，也看不出她大老公這麼多年。近日他們夫妻倆又再合體拍片分享夫妻相處之道，從兩人的對話中更揭示了他們的家庭地位。

陳松伶與老公張鐸。（《恰好去遠方2》微博圖片）

陳松伶與張鐸十分恩愛。（微博圖片）

公開對話揭婚姻關係真相

在影片中，陳松伶與張鐸以輕鬆對談形式解構婚姻關係以及夫妻相處之道的迷思。向來性格直率的松松坦言，維繫多年感情的核心在於真實自然。她說：「感情裡最好的關係呢，其實就是不要小心翼翼的，好像怕得罪你那種，起碼我不怕你家暴我。」 此言一出，瞬間展現出她在這段關係中的絕對安全感。張鐸就展現出極高的情商與寵溺，笑著回應說：「這就是你的心態，你就不用對我小心翼翼的，我對你都是小心翼翼的，就像現在外面的天氣陰晴不定，但是總體上還是向好的，天氣還是那個天氣。」言談間流露出他其實是怕老婆的，所以才需要小心翼翼對待，求生慾極大，相當搞笑。陳松伶聽後忍不住甜笑言：「老婆還是那個老婆是吧。」 張鐸隨即堅定表示：「那肯定是的，無論親情友情還是愛情。」陳松伶即接話：「真心才是最珍貴的。」兩人很有默契。

陳松伶與老公對話。(抖音截圖)

陳松伶與張鐸相愛多年。(抖音截圖)

張鐸好怕老婆。(抖音截圖)

夫妻倆好開心。(抖音截圖)

流露恩愛之情。(抖音截圖)