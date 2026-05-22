李施嬅千呎豪宅首曝光　主人房擁「L型」環迴海景極其奢華

現年45歲的李施嬅（Selena）近年憑演技再次紅遍中港兩地，吸金力驚人。向來投資有道的她，雖然曾透露在香港為了資金靈活而選擇「租樓住」，但其居住質素絕對是星級天花板。日前，李施嬅在小紅書上載了一段題為「我家里的秘密抽屉，首次公开！」的短片，大方開箱其私人珍藏，同時亦令其極高私隱度的全海景星級豪宅全貌首度曝光！



李施嬅豪宅首曝光！（影片截圖）

「L型」環迴海景睡房

從李施嬅公開的短片可見，其居所採取現代簡約風設計，空間感極其奢華。最吸睛的莫過於其主人房，大床正對着大單邊的「L型」環迴轉角大窗，放眼望去是一望無際的藍塘海峽及維港東面海景。李施嬅一拉開窗簾，無敵海景盡收眼底，採光度爆燈。片中可見其雙人床上更擺放了一隻巨型「鯊魚」毛公仔，盡顯其私底下童心未泯的一面。

直擊主人房L型無敵海景！（影片截圖）

直擊主人房L型無敵海景！（影片截圖）

坐擁無敵海景彈琴 獎座珍藏放滿一角

考獲10級鋼琴資格的李施嬅，亦在片中大曬琴技。其數碼鋼琴放置在客廳的大落地玻璃窗旁，同樣坐擁震撼的全海景。鋼琴後方的儲物櫃上，更整齊排列着她多年來在演藝圈獲得的各大演技獎座及榮譽。每天看着維港海景彈琴， 襯托着藍天白雲，可謂是頂級的心靈療癒生活。

工人姐姐有獨立廁所！（影片截圖）

符合Dream House 標準

李施嬅曾公開過其 Dream House 標準，坦言買樓自住一定要約千呎、三房間隔，且「一定要望到海才能放鬆」。從今次曝光的千呎寓所來看，不論是景觀、空間還是內部裝潢，都完美符合她對優質生活的極致追求。

好舒服！（影片截圖）

好舒服！（影片截圖）