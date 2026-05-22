70年代武打巨星為太太慶生狀態驚人　赴美發展曾任史泰龍動作指導

現年79歲的前動作演員黃加達，早在7歲習武，精通武術、八卦掌、空手道、合氣道等，在1970年代曾參與導演郭南宏執導的數部功夫影片，《少林寺十八銅人》為其代表作。黃加達在上世紀80年代赴荷里活發展，曾拍攝多部動作片，更曾在《第一滴血3》（Rambo III）擔任史泰龍的動作指導。日前資深傳媒人汪曼玲在社交平台曬出與黃加達的合照，並寫道：「黄師父筵開两席，為師母庆祝生日。」相中所見，黃加達為太太慶生，雖然他已年近80歲，但面色紅潤，頭髮濃密，精神極佳，而且身形依然健碩！

黃加達於1970年代參與導演郭南宏執導的功夫片，《少林寺十八銅人》為其代表作。（影片截圖）

黃加達在上世紀80年代赴荷里活發展，曾拍攝多部動作片，更曾在《第一滴血3》（Rambo III）擔任史泰龍的動作指導。（影片截圖）

黃加達為太太慶生。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

黃加達為太太慶生。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

身形依然健碩！（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

精神奕奕。（微博@汪曼玲）

精神奕奕。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

黃加達視李小龍為哥哥 獲嘉禾賞識入行

出生於澳門的黃加達，因當時習武之風盛行，他自7歲學武，憑住刻苦勤奮和天資，不到20歲就在香港開設武館教授拳術。黃加達曾於接受訪問時回憶起與李小龍的淵源，他與李小龍的弟弟李振輝是童年好友，經常一起玩耍，自己亦一直視李小龍為哥哥。而李小龍亦是黃加達學習的榜樣，他一直希望從李小龍身上吸收更多經驗。後來，黃加達通過面試進入香港嘉禾電影公司，作為新人的黃加達也經常觀察學習李小龍演戲，兩人見面的機會多了，李小龍認出黃加達正是弟弟的好友，更知道他從小學武，每天堅持練習卻苦於片場無人陪練的李小龍，此後練習時經常叫上黃加達。

黃加達憑《妖魔大鬧小神州》奪得南加州電影協會最佳演員獎。（影片截圖）

黃加達拍過TVB劇集《英雄無淚》。（海報）

好犀利！（微博@汪曼玲）

黃加達遠赴荷里活發展

在香港、台灣拍戲數年後，黃加達受邀前往美國荷里活發展，還先後成為了美國紐約州警察總部搏擊教練、美國海軍陸戰隊武術總教練，將中國功夫帶到更廣的領域。時至今日，黃加達的徒弟超過20萬！

身體好好！（微博@汪曼玲）