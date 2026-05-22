Yanny@Lolly Talk寫真最貴Set索價$2750　LT重組無期盤點成員動向

女團Lolly Talk與前公司月前已完約，暫時處於休團狀態，但相信短期內重組無期，八位成員都要嘗試以不同路線在這個圈子生存下去。而近日，屬於門面擔當之一的劉綺婷（Yanny）就宣布出寫真，有幾個價錢，其中「特別珍藏紀念版 27.5°C的幸福SET」，就索價$2,750，定價可說相當進取！至於其餘成員，現時又有什麼新動向呢？

Lolly Talk門面擔當之一的劉綺婷。（IG@yannyhaha）

劉綺婷（Yanny）近日宣布推出第一本寫真集。（IG@yannyhaha）

劉綺婷（Yanny）近日宣布推出第一本寫真集。（IG@yannyhaha）

520宣布全新大計 赴沖繩取景拍攝首本日系寫真

Yanny趁著「520」宣布全新大計，就是推出第一本寫真集《 27.5°C的幸福 》，日前她公開了少部份照片，發文表示這是送給大家及自己的禮物，Yanny說：「2026新挑戰！由二月開始有諗法，想影一啲日系，自然生活感嘅相，就諗起 woodylaulau 🤟🏻第一次合作就一齊飛去沖繩，多謝你記錄咗好動嘅我😆 自己一手一腳策劃出書，過程真係好辛苦，但又好享受親力親為將佢做到出嚟嘅滿足感☺️」

日前她公開了少部份照片，發文表示這是送給大家及自己的禮物，Yanny說：「2026新挑戰！由二月開始有諗法，想影一啲日系，自然生活感嘅相。」（IG@yannyhaha）

Yanny透露寫真在沖繩拍攝。（IG@yannyhaha）

寫真集三個價位 $2750 set包12樣嘢

寫真集三個set價錢由低至高分別是$520的「520幸福SET」、$1,880「27.5°C的幸福SET」以$2,750「特別珍藏紀念版 27.5°C的幸福SET」，$520的包photo book、自拍小卡3張、鎖匙扣一個；而$2,750的當然就有最多福利，除以上三項產品，還有座枱月曆、多一款鎖匙扣、tote bag、T-shirt、現場1對1合照券、現場親筆簽名券、紀念明信片、沖繩幕後花絮足本版戲院放映券及映後互動環節、現場雪糕車兌換雪糕券、A3 poster一張，有網民就認為定價太高，不過其實偶像周邊從來都是「願者上釣」，fans覺得值得就值得。

寫真集三個set價錢由低至高分別是$520的「520幸福SET」、$1,880「27.5°C的幸福SET」以$2,750「特別珍藏紀念版 27.5°C的幸福SET」。（IG@yannyhaha）

$2,750的當然就有最多福利，除以上三項產品，還有座枱月曆、多一款鎖匙扣、tote bag、T-shirt、現場1對1合照券、現場親筆簽名券、紀念明信片、沖繩幕後花絮足本版戲院放映券及映後互動環節、現場雪糕車兌換雪糕券、A3 poster一張，而圖中的就是T-shirt款式。（yannyhaha網站）

年初久違合體認完約 Sinnie另組晚安莉莉勢頭好

Lolly Talk自2024年底開始已冇出歌，其後吳倩怡（Sinnie）已將重心放於樂隊晚安莉莉，並有不錯成績；至去年12月Lolly Talk正式與前經理人完約，今年2月久違合體出席活動，演唱期間難忍眼淚。8位受訪時表示目前會以獨立形式工作，但絕非解散：「Lolly Talk呢個名，永遠都係我哋8個人，大家掛住Lolly Talk就係我哋8個。」有傳有唱片公司想簽LT，但八人未達成共識，問到是否意見不合時，Sinnie就回應說：「我哋暫時共識係依家係最舒服嘅方式。」

Lolly Talk自2024年底開始已冇出歌，其後吳倩怡（Sinnie）已將重心放於樂隊晚安莉莉，並有不錯成績。（IG@nsyee）

Sinnie（IG@nsyee）

今年2月，Lolly Talk久違在舞台上合體，並宣布跟舊公司完約，目前會以獨立形式工作，但絕非解散：「Lolly Talk呢個名，永遠都係我哋8個人，大家掛住Lolly Talk就係我哋8個。」

其餘成員去向盤點 阿妹Elka簽新唱片公司

雖然名義上Lolly Talk沒有解散，但自該次活動後暫未見八人合體，眾成員都尋求其他幕前發展，如：黃詠霖（阿蛋）就率先出歌《Missing Call》，黃敏蕎（阿妹）與鄭芷淇（Elka）同樣簽約Trevi Music，Elka更已出了一首單曲《未firm》；陳紀澄（Tania）早前拍攝了電影《廚師發辦》，是LT首位拍戲的成員、郭曉妍（阿Yo）和曾美欣（Meimei）演藝事業似乎暫未有新著落，所以日前雙雙去了參加Hyrox！

黃詠霖（阿蛋）就率先出歌《Missing Call》。（IG@011011_egg）

鄭芷淇（Elka）簽約Trevi Music（IG@10.09.c）

黃敏蕎（阿妹）簽約Trevi Music。（IG@trevi.music）

Tania是Lolly Talk第一個拍戲的成員，她又透露去年年尾再拍了另一套都是黃浩然導演的電影《愛情相對論》，相信明年會推出。（資料圖片）

Meimei和阿Yo繼打拳後，繼續往運動方向發展。（IG@yokhyo）

阿Yo挑戰Hyrox！（IG@yokhyo）