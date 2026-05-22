謝賢前女友Coco自爆曾雪卵　坦言未能成為母親是人生的遺憾

已經年屆89歲的謝賢（四哥）過去與小49歲的上海女友Coco的「爺孫戀」轟動全城，雖然二人已經分開多時，但二人關係至今仍引起不少的討論。最近Coco在社交平台頻頻分享昔日與四哥過往的「甜蜜回憶」，再度成為網民的熱話。

最近Coco在社交平台頻頻分享昔日與四哥過往的「甜蜜回憶」。(小紅書圖片)

Coco自爆曾雪卵

Coco近日在一次訪問影片中透露她埋藏了多年的秘密，她曾為了當母親而在20多歲時進行了「雪卵」手術，將自己的卵子保存下來。她坦言：「不能成為一個母親，是我很大的遺憾。」並表示做媽媽是她一直以來的夢想，她認為：「我覺得女人一生，做過母親才是完整的。」儘管她具備身體與經濟條件完全獨立撫養孩子的能力，她的觀念仍然堅定，認為孩子應該是父母愛情的結晶。在未能建立一個完整家庭的前提下，她選擇放棄這一心願，此事也成為她生命至今的一大缺憾。

Coco自爆曾雪卵。(小紅書圖片)

Coco坦言自己並不是因金錢而走近四哥

Coco對於與四哥相伴十多年的青春歲月裡充滿感慨，她談到自己當時已事業有成經濟獨立：「隨時可以買Dior的鞋子。」她坦言自己並不是因金錢而走近四哥，而是被他的獨特魅力深深吸引。四哥對她的寵愛不僅僅止於平日生活中的細緻呵護，還早早為她未來的安全和金錢上籌劃周詳，例如：建議她置業投資，又送給她金條作保，以保障她日後可能面臨的不確定：「將來就算妳一無所有，也可以拿出來輕鬆應付生活。」

Coco坦言四哥早早為她未來的安全和金錢上籌劃周詳。(小紅書圖片)

四哥賣掉謝霆鋒所送的勞斯萊斯來填補Coco投資損失

Coco回憶在某次投資失利後，四哥甚至不惜賣掉兒子謝霆鋒送予他的勞斯萊斯，以填補她的投資損失。四哥以自己的方式表達著對Coco的理解和支持，而這段感情雖然未能修成正果，卻讓大家對這段曾經受到廣泛爭議的戀情有了新的解讀。