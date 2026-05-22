黃百鳴涉內幕交易案罪名成立　被封「廣東歌殺手」維持幕前曝光

現年78歲的電影公司主席兼藝人黃百鳴（原名黃栢鳴），涉在「天馬影視」公布賣盤前，慫恿胞妹掃貨的內幕交易，案件今日（22日）於東區裁判法院裁決。裁判官高偉雄指，黃百鳴作為多間上市公司的主席，必定謹慎處理有關事宜，理應不會在通訊中向人表示，可在某價位購入其公司的股票，斥其解釋「既荒謬，又牽強」，完全不能令人信服，拒納其證供，裁定黃百鳴就指使或促使他人作內幕交易罪罪成。



被告黃柏鳴（78歲）被控在2017年8月25日至2017年10月17日期間，涉嫌慫使或促致另一名人士（即黃潔珍）進行天馬影視的股份交易，他當時為天馬影視的主席兼控股股東，掌握了他知道屬有關天馬影視的內幕消息的消息。

被告黃百鳴。(陳蓉攝)

網上激情獻唱成熱話 近況積極維持幕前曝光

黃百鳴近年雖淡出電影幕前製作，但個人動態依然活躍，經常成為網民討論焦點。他近年頻頻在社交平台展現歌喉。他曾於晚宴上激情挑戰張天賦（MC）的難度之作《記憶棉》，其極具個人特色、「用背脊唱歌」的雄渾唱腔瞬間在網絡瘋傳。隨後他更乘勝追擊，推出歌曲《用背脊唱情歌》、重新改編《Golden》影片，被網民戲稱為「樂壇欠百鳴哥一個交代」和「廣東歌殺手」，其逆齡活力和幽默感掀起不少網絡熱話。

黃百鳴早前在YouTube分享重新演繹Gareth. T湯令山的《用背脊唱情歌》。（片段截圖）

黃百鳴今次大玩改歌詞兼改編Hit爆全球的《Kpop獵魔女團》插曲《Golden》。（片段截圖）

黃百鳴表示在歌曲中領悟到人生。（片段截圖）

此外，近年正值其經典喜劇《開心鬼》系列及「開心少女組」踏入40周年，黃百鳴亦多次召集昔日班底舉辦慶祝活動重聚。他早前出席公開活動時，亦多次對外表示希望香港電影市道復甦，揚言「期望能多拍好戲搞好市道」，積極維持其影圈大亨的曝光率。

梁家輝與黃百鳴。（電影公司提供）

案件編號：ESS 1735/2025