前港姐冠軍改名成功催財　逆市賺一成　傳手持多個物業身家達億萬

本港樓市持續向上，再有藝人趁機沽貨套現。2005年度港姐冠軍葉翠翠（現改名為葉浠桐），新近以700萬元沽出天后維景花園一伙三房戶，呎價約16,588元。她持貨約十年，單位期內升值約81萬元或約13.1%，成交價亦較樓上高層單位賣貴超過10%。



葉翠翠依然Keep得好好。（IG@tracy_ip）

出席港姐聚會。（IG/@gogocheungcwy）

葉翠翠改名「葉浠桐」催財

44歲的2005年港姐冠軍葉翠翠（現稱葉浠桐），她於2015年與建築師周曉東（Raymond）結婚並育有三子，其後淡出幕前成功轉型為人氣KOL，有傳高峰期月入高達七位數。據悉，她於年前花費10萬元搵高人改名為「葉浠桐」以增強運勢，玄學家曾指新名字有助其配合丈夫之餘，更能增強樓房投資運。

婚後慢慢淡出娛樂圈的葉翠翠，皮膚也變得更好了。 (ig@tracy_ip)

葉翠翠的素顏看起來真是十分白滑。 (ig@tracy_ip)

葉翠翠近年成為KOL。（影片截圖）

曾與內地富商黃有龍交往

葉翠翠一向被譽為娛樂圈的「投資達人」，其感情路與身家同樣富有話題性。她最轟動的一段緋聞，莫過於2008年曾與內地富商黃有龍（即趙薇前夫）交往，雖然戀情不到半年便告終，但同年她已開始涉足住宅物業投資。

趙薇證實已與黃有龍離婚多年。（微博圖片）

年前悄悄改名催財 投資眼光獨到變「兩億富婆」

除剛沽出的維景花園外，葉翠翠現時一家五口居住於大潭紅山半島、面積達3,000平方呎的獨立屋豪宅，該物業於2019年以約6,900萬元購入，設有特大私人花園，目前市值已逼近1億元。據了解，目前手持多個港島東一帶住宅，譬如賽西湖大廈、海峰園、康澤花園、形品及維峯等多個屋苑的單位，身家達億元。即使近年市況波動，她仍憑藉精準眼光「有賺無蝕」，堪稱圈中隱形富婆。